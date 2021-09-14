Что нужно сделать пенсионеру при переезде в другой регион

Если пенсионер решил переехать в другой город или регион, то он должен уведомить об этом Пенсионный фонд, напоминают специалисты отделения ПФР по Москве и Московской области.

Это необходимо для того, чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено по новому месту жительства человека. Гражданин должен подать заявление о доставке пенсии, указать новый адрес места жительства, реквизиты доставки пенсии. Сделать это можно письменно в территориальном органе ПФР или МФЦ, а также в электронном виде на сайте ПФР или портале госуслуг.

Сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направляют его в ПФР по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства. Происходит это в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса. Около двух рабочих дней уходит на постановку выплатного дела на учет и продления выплаты пенсии гражданину. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства.

Запрашивать выплатное дело в связи с переездом нужно также и для того, что в нем содержится вся информация по назначенной пенсии (например, для перерасчета размера пенсии).