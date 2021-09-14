Что ждет иностранцев после приземления в аэропорту Токио

Въезд для иностранцев в Японию в период пандемии COVID-19 серьезно ограничен.

Так, островное государство в настоящее время нельзя посетить по туристической визе. Вместе с тем власти Страны восходящего солнца продолжают принимать зарубежных граждан, которые живут и работают на японском архипелаге по долгосрочной визе.

Таким категориям граждан по прибытии в Японию из-за рубежа придется пройти ряд процедур, связанных с профилактикой распространения COVID-19.

После начала распространения инфекции в мире количество рейсов из Москвы в Токио значительно уменьшилось. Самолеты компаний "Аэрофлот" и JAL выполняют сейчас по одному перелету в неделю. При этом салоны лайнеров, как правило, заполнены только частично.

Пассажиров размещают на местах с учетом соблюдения социальной дистанции, что делает их пребывание в воздухе безопаснее и комфортнее. Стюардессы бдительно следят, чтобы пассажиры в течение полета не снимали лицевые маски за исключением коротких интервалов для приемов пищи.

Итак, отправляющимся в Японию следует заблаговременно позаботиться о сдаче ПЦР-теста на коронавирус и взять справку на английском языке с результатом анализа. В соответствии с требованиями японской стороны тестирование должно проводиться не ранее чем за 72 часа до вылета. При этом на официальном сайте посольства Японии в России обращают внимание, что ПЦР-анализ должен быть сделан на основе мазка из носоглотки, анализа слюны или мазка из носоглотки и ротоглотки. "Результаты теста, сделанного на основе мазка из ротоглотки, не принимаются", - говорится на странице японского диппредставительства.

По прибытии в Японию нужно запастись терпением и подготовиться к новым процедурам, на которые уйдет как минимум несколько часов. В основном это заполнение разного рода анкет, в которых необходимо будет коротко рассказать о своем текущем самочувствии, имевшихся за последнее время контактах с зараженными коронавирусом или простудными заболеваниями, а также о своих недавних поездках в зарубежные государства.

После этого гостей японского архипелага отправят на сдачу очередного теста на COVID-19. Для этого выдадут специальную пластиковую пробирку для слюны. Результаты будут готовы не менее чем через полтора часа, которые придется провести в зале ожидания.

Прохождение контроля в международном токийском аэропорту Ханэда. Фото: Александр Ленин

В случае отсутствия в пробах инфекции персонал аэропорта попросит прибывших пассажиров установить на смартфоны несколько приложений, с помощью которых в течение двухнедельного карантина японские карантинные службы будут осуществлять социальный мониторинг приехавших в страну и отслеживать их контакты с инфицированными людьми.

С помощью приложений после получения соответствующих push-уведомлений необходимо будет ежедневно отправлять свою текущую геопозицию, заполнять анкету здоровья, а также отвечать на видеозвонки. Причем вызовы производятся как в автоматическом режиме, в ходе которых ваше изображение в течение 30 секунд записывает робот, так и операторами, которые самостоятельно справляются о текущем самочувствии наблюдаемых, уточняют их местоположение, подтверждают, что собеседники находятся в домашних условиях и не выходят на улицу.

Прохождение контроля в международном токийском аэропорту Ханэда. Фото: Александр Ленин

Кроме того, приложение извещает пользователей о наличии у них потенциальных контактов с больными COVID-19. К примеру, если в салоне самолета, на котором люди добирались до Токио, находились пассажиры, у которых уже после посадки выявили коронавирус. Такие случаи периодически бывают.

После завершения всех формальностей, включая прохождение иммиграционного контроля и таможни, прибывших в Токио организованными группами рассаживают по автобусам и отправляют на трехдневный карантин в гостиницы, которые расположены неподалеку от Токио. Это касается граждан, которые прилетели из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и ряда других субъектов нашей страны. Полный список приведен на сайте японского посольства и может варьироваться с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории РФ.

Одноместный номер японской гостиницы, в котором проходят изоляцию после прибытия в Токио. Фото: Александр Ленин

В отелях постояльцев размещают в компактных, но довольно уютных номерах с телевизором, душем, небольшим холодильником и чайником. Комнаты оборудованы кондиционером, имеется беспроводное подключение к сети Интернет, так что работающим на удаленке можно будет спокойно продолжить свою трудовую деятельность.

В процессе изоляции японская сторона за свой счет обеспечивает гостей трехразовым питанием и питьевой водой. Еда довольно простая. Как правило это комплексные наборы, в которых можно найти рис, мясо или рыбу, макароны с майонезом, кусочки овощей, дольки фруктов и даже небольшие пирожные. Все красиво упаковано в традиционные коробочки "бэнто", которые доставляются в номера бесконтактно. Можно, кстати, во время регистрации в гостинице заказать вегетарианское или халяльное питание.

Так выглядит ужин в японском отеле во время карантина. Фото: Александр Ленин

Пакеты с едой персонал оставляет на ручках дверей с внешней стороны, после чего через систему оповещения по громкой связи информирует постояльцев о возможности забрать продукты. Когда в 7-30 утра в номере раздается короткая музыкальная заставка и дважды на японском и английском языках повторяется сообщение о необходимости забрать завтрак, нужно признаться, чувствуешь себя не вполне комфортно.

Раздача обеда по номерам. Фото: Александр Ленин

Кстати, в ходе прохождения карантина в гостинице с помощью интернет-магазинов можно заказывать доставку самых разных товаров, включая напитки, книги и многое другое. Под ограничения попадают горячие блюда. Персонал отеля оповестит по телефону о прибытии курьера, после чего самостоятельно поднимет заказ и оставит у дверей номера, предварительно постучав и убедившись, что вы готовы его принять.

На третий день пребывания в отеле с утра вас попросят повторно сдать тестирование на коронавирус. Для этого по номерам разнесут пластиковые пробирки. После чего экипированные в защитное снаряжение японцы заберут образцы слюны у постояльцев. В этом случае пробы попросят хранить в номере до прибытия специалистов и не выставлять в коридор, видимо, опасаясь инцидентов с подменой образцов.

В течение дня до вас доведут результаты анализов и в случае отсутствия инфекции обозначат время посадки в заказные автобусы до аэропорта. Из воздушной гавани нужно будет добраться до своей квартиры или очередного отеля для дальнейшего продолжения изоляции. При этом использовать общественный транспорт для таких поездок нельзя. Доставить до дома могут родственники, друзья, коллеги или специально заказанный для этого случая автомобиль.

Выходить и контактировать со здоровыми людьми в процессе карантина запрещено. В отношении нарушителей могут быть применены строгие санкции, вплоть до аннулирования визы и депортации из страны.