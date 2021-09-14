Центральная избирательная комиссия РФ 9 сентября 2021 года:

- аннулировала регистрацию и исключила из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", кандидата Кузьмина Н.А.

Центральная избирательная комиссия РФ 10 сентября 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА", сведения о Мотовой Е.В., Гибадуллине Р.В., Магомедалиеве М.М., Шахбанове З.М., Орлове Е.В., Урываеве А.В.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ", сведения о Потапенко Д.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ПОТАПЕНКО Дмитрий Валерьевич," исключаются);

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", сведения о Есакове Н.С. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", ЕСАКОВ Никита Сергеевич" исключаются), Добыше И.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", ДОБЫШ Иван Владимирович" исключаются), Чимитдоржиеве Б.Б. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", ЧИМИТДОРЖИЕВ Баясхалан Баторович" исключаются), Орловой А.Ю., Аркадьеве М.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "АРКАДЬЕВ Михаил Владиславович, АРКАДЬЕВ Владислав Иванович" заменяются словами "АРКАДЬЕВ Владислав Иванович, БРАГИН Александр Александрович"), Амосове А.Н. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "АМОСОВ Александр Николаевич" исключаются), Семавине Д.А. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", СЕМАВИН Дмитрий Александрович" исключаются), Плотниковой Е.А. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", ПЛОТНИКОВА Елена Александровна" исключаются), Мартынове Е.Д.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств по состоянию на 7 сентября 2021 года

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" всего поступило 178 050 000,00 рублей. Израсходовано средств - 178 000 311,75 рубля, из них 165 937 942,86 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания (79 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" всего поступило 59 472 800,00 рублей, из них 150 300,00 рублей от 1 физического лица. Израсходовано средств - 51 779 716,57 рубля, из них 40 341 025,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату услуг информационного и агитационного характера и других работ (39 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 38 800,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" всего поступило 701 030 000,00 рублей. От юридических лиц (14) 217 514 000,00 рублей, от физических лиц (274) 133 516 000,00 рублей. Израсходовано средств - 688 455 322,07 рубля, из них 675 338 055,52 рубля на агитацию через органы телерадиовещания, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (85 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 2 720 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" всего поступило 311 302 862,00 рублей. От юридических лиц (1) 1 650 000,00 рублей, от физических лиц (88) 38 600 862,00 рублей. Израсходовано средств - 295 658 369,78 рубля, из них 269 620 274,14 рубля на агитацию через органы телерадиовещания, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (81 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 4 585 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" всего поступило 700 000 010,00 рублей, из них 350 000 000,00 рублей от юридических лиц (22). Израсходовано средств - 492 163 740,71 рубля, из них 490 004 938,82 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через редакции периодических печатных изданий, проведение публичных предвыборных мероприятий и оплату других работ (40 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 10,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" всего поступило 458 785 000,00 рублей, из них от юридических лиц (10) 180 000 000,00 рублей, от физических лиц (10) 4 585 000,00 рублей. Израсходовано средств - 328 906 331,32 рубля, из них 267 943 830,29 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания, через редакции периодических печатных изданий и оплату других работ (130 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 1 020 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" всего поступило 122 501 350,00 рублей. Израсходовано средств - 109 435 689,22 рубля, из них 54 786 351,01 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через редакции периодических печатных изданий и оплату других работ (25 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" всего поступило 46 784 197,00 рублей. От юридических лиц (3) 42 565 000,00 рублей, от физических лиц (9) 3 022 205,00 рублей. Израсходовано средств - 46 593 125,43 рубля, из них 35 555 081,76 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и агитацию через органы телерадиовещания (21 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 188 205,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" всего поступило 50 477 870,00 рублей, из них от 1 юридического лица 9 424 750,00 рублей. Израсходовано средств - 38 997 339,35 рубля, из них 36 143 480,00 рублей на проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (10 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 10 424 750,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" всего поступило 4 800 000,00 рублей. Израсходовано средств - 4 723 980,00 рублей, из них 3 672 000,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (3 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Гражданская Платформа" всего поступило 11 055 000,00 рублей. Израсходовано средств - 11 053 774,00 рублей, из них 9 888 170,96 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (3 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА" всего поступило 35 500 000,00 рублей. Израсходовано средств - 33 596 625,88 рубля, из них 31 525 217,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (12 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" всего поступило 16 874 160,00 рублей. От 1 юридического лица 460 000,00, от 2 физических лиц 138 160,00 рублей. Израсходовано средств - 15 678 602,12 рубля, из них 7 306 250,00 рублей на агитацию через сетевые издания и изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (7 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 526 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" всего поступило 93 609 899,00 рублей, из них от 1 юридического лица 1 000 000 рублей. Израсходовано средств - 93 262 275,00 рублей, из них 77 416 238,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату услуг информационного и консультационного характера и других работ (33 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ" всего поступило 1 502 760,00 рублей, из них от 1 юридического лица - 800 000,00 рублей, от 4 физических лиц - 460 000,00 рублей). Израсходовано средств - 1 057 160,00 рублей. Возвращено средств - 445 600,00 рублей.