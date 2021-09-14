ЦИК покажет данные о явке на выборах в режиме онлайн

Центризбирком РФ будет показывать явку на предстоящих выборах в режиме онлайн. Об этом сообщила его председатель Элла Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября. В эти дни в ЦИК будет функционировать информцентр, где в режиме реального времени представят данные по явке избирателей.

"Идет (информация) в онлайн-режиме на всю страну, какая явка. И в онлайн-режиме каждый заинтересованный человек может наблюдать", - цитирует ТАСС Памфилову, которая заявила об этом на международной конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов" в МГУ.

Глава ЦИК также сообщила, что в стране создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах. Видеокамерами охвачены 96% избирательных участков, отметила она.