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14.09.2021 08:00
Рубрика: Культура

Cверхсовременный Данте: пять картин из "Божественной комедии"

Текст: Наталья Лебедева
На протяжении столетий вслед за знаменитой серией Гюстава Доре многие известные художники пытались познать и визуально представить главный труд жизни великого итальянского поэта, богослова и мыслителя Данте Алигьери "Божественную комедию". Некоторые из них - по крайней мере, Дали, Гуттузо, Раушенберг, - добились выдающихся результатов. А на что способны современные художники? Об этом можно будет узнать на выставке "Сверхсовременный Данте. Иллюстрации художников разных стран 1983-2021", которую совместно с Итальянским институтом культуры в Москве подготовил Государственный музей А.С. Пушкина.

Зрителям обещают настоящее путешествие по современной визуальной культуре - многогранной, богатой формальными находками и предлагающей новые способы прочтения Данте.

Картина Тома Филлипса

Том Филлипс. "Данте в своем кабинете".

Девять сериграфий Тома Филлипса (иллюстрировал Данте 1982 году), отобранные из 139 иллюстраций к великой поэме, - пример оригинального языка, в котором непосредственность поп-арта соединяется с удивительным, впечатляющим поиском выразительных средств.

Картина Моники Бейснер

Моника Бейснер. "Чистилище, песнь XXX, Данте и Беатриче".

Совсем иные по духу иллюстрации яичной темперой, созданные Моникой Бейснер - первой женщиной, которая проиллюстрировала всю "Божественную комедию". На это ей потребовалось семь лет. Работы Бейснер отличают скрупулезность и филологическая верность тексту. Художница называет это "почти буквальным" прочтением "Божественной комедии".

Картина Миммо Паладино

Миммо Паладино. "Чистилище, песнь VIII, Ангелы с мечами и змей".

Миммо Паладино, напротив, выбирает экспериментальный рисунок, стремясь нащупать архаичные корни дантовской поэмы. Художник действует как "шаман" и в то же время трактует стихи Данте в русле собственной поэтики. Для Паладино поэма Данте - экзистенциальная метафора, аллегория живописного и литературного путешествия.

"Данте, который видел Бога": что скрывает главный шедевр поэта

Картина Паоло Барбьери

Паоло Барбьери. "Ад, песнь XXXI, Гиганты".

Всемирно известный иллюстратор в стиле фэнтези Паоло Барбьери соединяет традицию и новаторство: зритель может увидеть, как карандаш, то есть исходный набросок, превращается в яркое красочное цифровое изображение, а атмосфера фэнтези рождает совершенно новую интерпретацию поэмы. Он черпает вдохновение в самых разных источниках - от живописи эпохи Возрождения до обложек дисков с музыкой хеви-метал.

Картина Эмилиано Понци

Эмильяно Понци. "V круг, Гневливые".

Эмилиано Понци тоже использует цифровую технологию, создавая сюрреальное, проникнутое тревогой пространство и прочитывая Данте в холодном, современном ключе. Иллюстрации Понци к поэме Данте - пример наивысшего синтеза, попытка создать каталог смертных грехов в стиле поп-арт.

В Италии впервые узнали, как выглядит почерк Данте

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