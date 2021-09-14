Cверхсовременный Данте: пять картин из "Божественной комедии"

Зрителям обещают настоящее путешествие по современной визуальной культуре - многогранной, богатой формальными находками и предлагающей новые способы прочтения Данте.
Картина Тома Филлипса
Девять сериграфий Тома Филлипса (иллюстрировал Данте 1982 году), отобранные из 139 иллюстраций к великой поэме, - пример оригинального языка, в котором непосредственность поп-арта соединяется с удивительным, впечатляющим поиском выразительных средств.
Картина Моники Бейснер
Совсем иные по духу иллюстрации яичной темперой, созданные Моникой Бейснер - первой женщиной, которая проиллюстрировала всю "Божественную комедию". На это ей потребовалось семь лет. Работы Бейснер отличают скрупулезность и филологическая верность тексту. Художница называет это "почти буквальным" прочтением "Божественной комедии".
Картина Миммо Паладино
Миммо Паладино, напротив, выбирает экспериментальный рисунок, стремясь нащупать архаичные корни дантовской поэмы. Художник действует как "шаман" и в то же время трактует стихи Данте в русле собственной поэтики. Для Паладино поэма Данте - экзистенциальная метафора, аллегория живописного и литературного путешествия.
Картина Паоло Барбьери
Всемирно известный иллюстратор в стиле фэнтези Паоло Барбьери соединяет традицию и новаторство: зритель может увидеть, как карандаш, то есть исходный набросок, превращается в яркое красочное цифровое изображение, а атмосфера фэнтези рождает совершенно новую интерпретацию поэмы. Он черпает вдохновение в самых разных источниках - от живописи эпохи Возрождения до обложек дисков с музыкой хеви-метал.
Картина Эмилиано Понци
Эмилиано Понци тоже использует цифровую технологию, создавая сюрреальное, проникнутое тревогой пространство и прочитывая Данте в холодном, современном ключе. Иллюстрации Понци к поэме Данте - пример наивысшего синтеза, попытка создать каталог смертных грехов в стиле поп-арт.