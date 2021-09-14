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14.09.2021 00:30
Рубрика: Культура

"Данте, который видел Бога": что скрывает главный шедевр поэта

Текст: Инга Бугулова
700 лет назад умер Данте Алигьери - поэт и мыслитель, чье наследие и влияние на литературу, не только итальянскую, но и мировую, сложно переоценить. Издательство "Никея" выпустило книгу "Данте, который видел Бога", где "Божественную комедию" расшифровывает или даже, если хотите, толкует Франко Нембрини - итальянский педагог, более 30 лет рассказывающий про этот средневековый шедевр в самых разных аудиториях. С разрешения издательства "Российская газета" публикует несколько отрывков новинки.
Фото: предоставлено издательством "Никея" Фото: предоставлено издательством "Никея"
Фото: предоставлено издательством "Никея"

Часть 1. Ад

"Вся "Божественная комедия" построена на противопоставлении света и тьмы. Это поэма света, причем жизнь человека (как это беспощадно описано в первой песни) является опытом тьмы, слепоты. Начало пути - сумрачный лес, место, где вещи в темноте неразличимы. А значит, их невозможно познать и невозможно полюбить такими, какие они есть, это ад, это смерть. Данте говорит нам: в начале пути все мы слепы, и суть в том, чтобы явилось нечто, что смогло бы осветить наше существование и таким образом дать нам возможность истинного познания вещей, познания жизни такой, какая она есть. Ибо незнание означает терпеть вещи, не понимать и не иметь возможности любить их, не иметь возможности надеяться, тогда как жизнь порой буквально опрокидывает тебя, а ты не имеешь точки опоры...

Фото: iStock
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Итак, все мы слепы. "Божественная комедия" призвана показать, что есть свет, способный озарить жизнь человека и его сознание, открыть его познанию Истины, воплощению добра и созиданию, исполненному надежды. Человек должен честно признать: мне нужно что-то, способное осветить жизнь, я нуждаюсь в том, чтобы существовал Бог, я нуждаюсь в том, чтобы существовал смысл вещей, смысл, который я не могу обнаружить самостоятельно".

Часть 2. Чистилище

"В "Божественной комедии" Данте дважды лишается чувств. Есть, конечно, еще один эпизод - переправа через Ахерон, но там это, скорее, поэтический прием, своего рода трюк, цель которого в том, чтобы Данте не переправлялся на лодке, как остальные несчастные. Здесь же прямая параллель: реакция на извращение любви - сначала Паоло и Франчески, а потом и своей собственной. В обоих случаях скорбь и сожаление: сначала о других, потом о себе самом. Одно непростительно, другое прощено. Вот два типа восприятия жизни.

Страшная исповедь завершена, страшное обвинение со стороны Беатриче и скорбное признание в грехах со стороны Данте сделаны. Диалог заканчивается обмороком Данте, однако теперь он действительно "чист и достоин посетить светила".
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Часть 3. Рай

"Рай" - книга о настоящей жизни, о том, что она возможна. Эта книга о том, что в перипетиях, в причудливых складках повседневности, в которой мы постоянно забываем о Боге, предаем Его, - словом, в соприкосновении с этим злом, с этим грехом нас неизменно настигает красота, надежда, Его присутствие. "Рай" рассказывает нам именно о такой жизни, а не о загробном мире. Точнее сказать, это описание загробного мира, сделанное с помощью средств и образов, которыми располагал человек средневековой культуры, но Данте рассказывает о нем для того, чтобы мы лучше понимали этот, реальный мир. Это рассказ о возможной жизни, об опыте такой жизни. Данте позволяет себе посмотреть на вещи глазами Бога, Того, Кто создает их изо дня в день. Этот взгляд дает возможность жить в правде и истине, видеть и переживать истинную сущность всего происходящего".

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