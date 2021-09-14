Детские омбудсмены СНГ создали общую площадку сотрудничества

Как учить и лечить детей мигрантов, как вывозить детей из зоны конфликтов, об этом по инициативе уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой говорили участники первого совещания детских омбудсменов СНГ.

Главных тем международной онлайн-встречи было несколько. Защитники детей договорились создать единую площадку для диалога по вопросам детской политики. Они согласовали пока часть программ в области защиты детских прав, включая право на обучение и лечение детей мигрантов, а также их возврат на родину или "прикрепление" к стране пребывания, если ребенок попал в сложную ситуацию. Особая проблема - взаимодействие по возвращению детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке, а затем их реабилитация и ресоциализация.

Тема защиты детей не имеет границ и независима от национальных особенностей, культуры и нормативной базы

Омбудсмены начали вырабатывать совместный алгоритм для вывоза детей стран СНГ из зон боевых конфликтов. Пока этим занималась только Россия. Из районов боевых действий на Ближнем Востоке спасено более 300 мальчиков и девочек постсоветских стран. Вывозила детей Анна Кузнецова по поручению президента страны. Кузнецова лично ездит в "горячие точки" и организует эвакуацию детей. Опыт России вызывает заинтересованность мирового сообщества, подчеркнули омбудсмены СНГ. В связи с этим Кузнецова предложила "объединить усилия с детскими омбудсменами СНГ". Что нашло среди них понимание.

Также детские правозащитники договаривались об упрощении обмена информацией между странами СНГ по текущим вопросам защиты прав детей. Например, накануне совещания детские омбудсмены России и Узбекистана содействовали тому, что две осиротевшие девочки из Узбекистана были переданы удочерившей их тете в Россию, а двухмесячный малыш из Дома малютки в Москве передан в Узбекистан, в семью его усыновителей. Такая практика будет расширяться благодаря подписанию меморандумов о взаимодействии детских омбудсменов СНГ с омбудсменами Финляндии, Киргизии, Казахстана и Абхазии.

Еще участники совещания выразили желание изучать опыт России в продвижении института детского омбудсмена, который, несмотря на небольшой аппарат - 30 человек, где на сотрудника приходится по одному миллиону детей, объединяет вокруг себя Совет отцов, детские НКО, Юнармию и молодежное движение ОНФ, образовав команду защиты детства.

"Желание омбудсменов объединиться доказало, что тема защиты детей не имеет границ и независима от национальных особенностей, культуры и нормативной базы. Наши страны говорят на одном языке, когда речь идет о защите детей", - резюмировала Анна Кузнецова по итогам совещания.