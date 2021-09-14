ДОМ.РФ: Сдержать цены на стройматериалы должно развитие их производства

ДОМ.РФ готовит программу по развитию промышленного производства стройматериалов. Об этом рассказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в сфере строительства.

"Мы сейчас активно занимаемся выявлением локаций в регионах, где есть потребность в новых стройматериалах, сказал он. - Готовим программу по представлению земельных участков под развитие промышленности стройматериалов, ведем переговоры в том числе с иностранными инвесторами, которые готовы заходить на рынок стройматериалов в Россию", - сказал он.

Переговоры ведутся в том числе с итальянскими и немецкими компаниями, речь идет, в частности, о строительстве в России заводов по производству керамической плитки, стеновых панелей. "Тем самым создается конкуренция, и это должно сдержать инфляцию на рынке стройматериалов", - отмечает Филиппов.