ДОМ.РФ запустит пилотные проекты комплексного развития территорий

ДОМ.РФ вместе с региональными властями планирует запустить 14 пилотных проектов комплексного развития территорий (КРТ) на участках, находящихся в федеральной собственности.

Об этом рассказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в сфере строительства.

"На ближайшую правительственную комиссию мы направили предложение о наделении статусом зон комплексного развития территорий 14 территорий в регионах РФ. При поддержке Минстроя уже в этом году мы сможем приступить к реализации первых пилотных проектов", - сказал Филиппов.

В целом на этих территориях можно построить около 3 млн кв. м жилья. Проекты будут запущены в 12 регионах: Республике Марий Эл, Томской, Тюменской, Кировской, Калужской, Челябинской, Псковской, Ростовской областях, Калмыкии, Чувашии, Хабаровском и Забайкальском краях. Механизм комплексного развития территорий также позволит уменьшить сроки подготовки градостроительной документации с двух лет до 6-9 месяцев.

Ещё одной новацией ДОМ.РФ в сфере вовлечения в оборот федеральных земель стали, по словам Филиппова, аукционы "за долю", когда застройщики получают земельные участки не за деньги, а за обязательство отдать часть квартир в будущих домах. По этой схеме в семи регионах уже реализовано 300 га земли, на которых будет построено более 2 млн кв. метров жилья. "Мы планируем расширять географию и до конца года объявить порядка 15 новых аукционов "за долю"", - подчеркнул Денис Филиппов.