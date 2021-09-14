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14.09.2021 03:26
Рубрика: В мире

Два человека погибли при крушении одномоторного самолета в Эгейском море

Одномоторный самолета Cessna 172 потерпел крушение около греческого острова Самос в Эгейском море. На борту находились два человека, они погибли.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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По данным греческой газеты Kathimerini, самолет, вылетевший, предположительно, из Израиля, пропал с радаров незадолго до посадки на аэродроме острова Самос. Самолет не смог приземлиться и упал в воду, пишет ТАСС.

По данным источников в управлении гражданской авиации Греции, после крушения была начата поисково-спасательная операция. Специалистам удалось обнаружить тела погибших.

В мире Европа Греция Авиакатастрофы

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