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14.09.2021 11:28
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснила, когда "сгорает" долг перед банком

Текст: Василий Кошкин
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Стандартный срок исковой давности, во время которого кредитор может потребовать через суд вернуть задолженность, составляет три года. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Фото: iStock
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При этом эксперт напомнила, что Гражданский кодекс позволяет подать иск и после истечения трехлетнего срока. В этом случае заемщику необходимо заявить о факте истечения срока до вынесения решения суда.

Карпенко также обратила внимание, что исковая давность по долгам может быть рассчитана не по всему кредиту, а по отдельным его частям. Это происходит в тех случаях, когда кредит погашается не единым платежом, а с помощью периодических взносов.

Кроме того, следует помнить о возможных пени и неустойках по кредиту. "Бывают случаи, когда кредиторы намеренно не напоминают должнику о наступлении просрочки по кредиту, так как это приводит к накоплению больших штрафов и пеней", - отметила Карпенко, добавив, что пени взыскиваются также в течение срока исковой давности.

Течение срока исковой давности может прерываться на срок до полугода (например, если стороны хотят урегулировать задолженность без судебных споров), добавила эксперт. Ограничения по сроку есть и в подобных случаях - со всеми возможными приостановками и продлениями он не может быть более десяти лет.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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