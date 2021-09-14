Дома подорожали на треть из-за роста цен на стройматериалы

Цены на стройматериалы несколько стабилизировались, однако уверенности в том, что они не продолжат расти, нет.

Стремительный рост цен начался прошлой осенью, некоторые позиции подорожали критично, говорит председатель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при минстрое Александр Ручьев. Например, кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы - на 70%, трубы - на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей - на 40%. Один из лидеров удорожания - металлическая арматура. В июне прошлого года она стоила 35 тыс. рублей за тонну, в декабре - 63 тыс., а в июле нынешнего года - 78 тыс. Даже с учетом снижения цены до 73 тыс. в начале осени, за год она выросла более чем вдвое. "Лист ориентированно-стружечной плиты толщиной 9 мм до подорожания стоил 700 рублей, в пик роста его цена достигала 3000 рублей, сейчас произошел откат до 1500 рублей", - приводит пример гендиректор "Технониколь" Владимир Марков.

По данным Росстата, за неделю сентября стройматериалы подешевели. Цена металлочерепицы снизилась на 1,17%, ДСП - на 1,36%.

Колебания цен на стройматериалы традиционно зависят от сезонного фактора: ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости, отмечают в Минпромторге.

Толкнула ипотека

У стремительного в этом году роста цен есть целый ряд причин, отмечают эксперты. Это и нарушение производственных цепочек в пандемию, и увеличение экспорта из-за более выгодных цен на внешнем рынке, и скачок цен на грузоперевозки, перечисляет управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Рост цен также связан с ростом стоимости грузоперевозок и дефицитом подвижного состава, сообщает Минпромторг. "По данным производителей стройматериалов, стоимость логистики автотранспортом выросла на 10-25%, железнодорожным транспортом - на 20-90% в зависимости от направления и вида материала. Стоимость транспортировки в конечной цене для стекла составляет 10-20%, для теплоизоляции - 20-30%, цемента - 30-40%, нерудных материалов - 50-90%", - отмечают в ведомстве.

Сыграл роль и резко возросший спрос на стройматериалы в том числе из-за льготной ипотеки и бума на загородную жизнь. Даже со стороны частных лиц спрос вырос на 70% по сравнению с 2020 годом и в 2,8 раза по сравнению с 2019-м, рассказывает руководитель категории "Дом, обустройство, дача" "Авито" Ольга Попова. Причем даже по сравнению с началом лета спрос вырос вдвое, хотя в 2019 году в течение сезона почти не менялся.

Спрос уже охладило изменение программы льготной ипотеки и не столь активное, как ожидалось, развитие кредитования индивидуального домостроения, отмечает член правления Ассоциации деревянного домостроения, член совета директоров корпорации "Русь" Дмитрий Майоров. В сентябре стоимость стройматериалов прекратила расти, за исключением оконных и кровельных. Однако производства загружены заказами как минимум до конца года, отмечает он, поэтому ожидать дальнейшего снижения цен пока не стоит.

В первую очередь подорожание связано с увеличением стоимости сырья, логистики и нефти, считает Марков. К примеру, в США, в Техасе, где расположены 60-80% предприятий нефтехимической промышленности США, была очень холодная зима, из-за чего производства приостановились. Поскольку США занимают 15-20% мирового рынка нефтехимии, возник дефицит, полистирол подорожал в 2-2,5 раза, полиэтилен - в 2 раза, битум - в 2,5. "Ожидать, что цены полностью вернутся на прежний уровень, не стоит, - считает он. - Мы по-прежнему зависим от сырья и логистики. Возможно, к концу года ситуация немного стабилизируется".

Кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы - на 70%, трубы - на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей - на 40%

Закупки впрок

Подорожание стройматериалов стало одной из причин роста себестоимости строительства, которая за год увеличилась на 35%, говорит Ручьев. Себестоимость строительства индивидуального дома для круглогодичного проживания выросла в среднем на 50-60%.

При этом высокие цены на стройматериалы не гарантируют возможность их приобретения, добавляет Колочинский: "По некоторым позициям сейчас дефицит. Например, мы остро нуждаемся в газобетонных блоках, это основной материал для межквартирных и межкомнатных перегородок. То есть сложившаяся ситуация еще и повышает риски увеличения сроков строительства".

Строители по-разному выходят из ситуации. Производители индивидуальных домокомплектов максимально закупают материалы под заказ, едва получив предоплату, чтобы зафиксировать цены. Крупные компании вносят авансы производителям, собираются максимально закупить материалы зимой, когда цены обычно снижаются. "Все компании перешли на прямое взаимодействие с производителями и поставщиками. Для снижения издержек девелоперы либо фиксируют скидки, либо осуществляют прямые закупки. Но не всегда отечественные стройматериалы дешевле импортных. И не во всех сегментах возможно замещение, поэтому застройщики занимаются постоянным мониторингом рынка и стараются расширить по каждой позиции линейку аналогов, чтобы была возможность быстрой замены", - говорит директор по строительству ГК "Гранель" Андрей Зимонов.

"Цены на стройматериалы растут, налицо спекулятивные факторы. Ситуация требует жесткой реакции от антимонопольной службы. В то же время необходимо развивать и инвестировать в оборудование для производства стройматериалов", - считает руководитель отдела снабжения ГК "Монолит" Александр Лозовой.

Фото: Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков / Марина Трубилина

Откат проката

За последние 5-10 лет импорт стройматериалов сократился, налажено импортозамещение многих материалов, открылись отечественные производства, ряд зарубежных производителей построил производства в России. При этом продолжают импортироваться дорогие и эксклюзивные стройматериалы: керамическая плитка, натяжные потолки, керамогранит, инженерия. "Однако в ситуации дисбаланса спроса и предложения резко увеличить внутреннее производство просто невозможно, товарных запасов почти не осталось, не хватает производственных мощностей. Тем не менее объемы выпуска внутри страны продолжают наращиваться, хоть и небыстро. За год, по сравнению с июлем прошлого года, объем производства основных стройматериалов вырос примерно на 5%", - говорит Ручьев.

В моменты пиковых нагрузок спрос на теплоизоляцию превышает предложение. Единственный выход для производителей - увеличивать инвестиции и наращивать производство и предложение. Последние пять лет в России не строились новые заводы по производству теплоизоляции. Цены на готовую продукцию низкие, при этом оборудование для запуска линии дорогостоящее, это увеличивает срок окупаемости. Затраты на строительство завода по выпуску теплоизоляции - около 5 миллиардов, а срок окупаемости - 20 лет.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, остановить рост цен на стройматериалы поможет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цены на материалы растут во всем мире, однако в ряде российских регионов за последний год они необоснованно выросли по некоторым позициям, считает Хуснуллин: "Тех, кто действительно необоснованно, в том числе пользуясь своим монопольным положением, сверхприбыль зарабатывает, будем ограничивать, применяя все меры воздействия" (цитата по РИА "Недвижимость").

ФАС регулярно возбуждает дела о завышении цен на стройматериалы. Самые громкие - против "большой тройки" российской металлургии ("Северсталь", ММК и НЛМК) - были возбуждены еще в апреле. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат (используется в производстве стройматериалов, тяжелом машиностроении, изготовлении автомобильной техники, вагоно- и кораблестроении). "Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - отмечали в ФАС.

Если нарушение антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода. Компании категорически отрицают факт завышения цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая привела к резкому росту цен на прокат.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны. Расследование ФАС уже дало первые результаты - в июле "Северсталь" объявила о снижении базовых цен на горячекатаный плоский прокат на 8%.

Металлургия - не единственная отрасль, попавшая под проверки. За первое полугодие 2021 года ФАС получила более 600 обращений о росте цен на стройматериалы. "Сейчас проверки идут на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров, ПВХ-продукции", - пояснили "РГ" в ведомстве.

В сентябре ФАС возбудила дела в отношении одного из крупнейших производителей древесных плит - группы компаний "Кроношпан", а также против производителей стекла "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло". "К проверкам на рынках стройматериалов ФАС России подключила все свои территориальные управления", - пояснили в ФАС.

Проверки продолжаются, кроме того, ФАС объявила о создании реестра крупных производителей стройматериалов - древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров. "Работа призвана сконцентрировать внимание контрольно-надзорных органов на деятельности производителей, способных оказать влияние на товарные рынки", - отметили в ФАС.

Для предприятий, которые не являются фигурантами подобных разбирательств, но действуют на тех же рынках, проводимые расследования - это всегда возможность оценить собственную деятельность и ценообразование и при наличии оснований снизить цены вместе с антимонопольными рисками. "С той обязательной оговоркой, что снижение цен не является признанием каких-либо нарушений. В той же мере оно может быть обусловлено и проявлением социальной ответственности бизнеса и чисто экономическими факторами (сезонностью и другими)", - резюмировал замдиректора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин.