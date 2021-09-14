Эксперты предположили, когда отменят разрешения на перевозку грузов между РФ и ББ

Отмене разрешений на перевозку грузов между Россией и Беларусью должна предшествовать унификация требований и экономических условий работы перевозчиков в двух странах. Об этом заявили "Российской газете" в Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП), комментируя принятое принципиальное решение об углублении интеграции в Союзном государстве.

В ходе заседания Совета министров Союзного государства 10 сентября 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в транспортной сфере будет заключено межправительственное соглашение, которое позволит автотранспортным компаниям осуществлять перевозки без специальных разрешений.

"Реализации этих планов должна предшествовать долгая и кропотливая работа по унификации регулирования транспортного рынка Союзного государства", - отметили в АСМАП. Союзная программа предусматривает установление единых требований к автомобильным перевозчикам пассажиров и грузов, выравнивание условий осуществления ими экономической деятельности, пояснили в организации. Только после полного выполнения этих мероприятий, на заключительном этапе реализации Союзной программы, предусмотрено подписание соглашения о выполнении автотранспортными компаниями двух стран всех видов перевозок на безразрешительной основе.

При этом о конкретных сроках реализации планов пока говорить рано. Это будет зависеть от того, сколько времени понадобится сторонам на выравнивание конкурентных условий деятельности перевозчиков двух стран, заметили в АСМАП.

Для этого потребуется внесение изменений в законодательства двух стран, принятие решений в экономике, налоговой и таможенных сферах. "Только когда условия ведения экономической деятельности реально станут равными, исключающими преимущества какой-либо одной стороны, программа допускает рассмотрение вопросов, связанных с заключением соглашения, предусматривающего безразрешительный характер перевозок", - подчеркнули в АСМАП.