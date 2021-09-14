Финляндия расширит выдачу виз гражданам России

С 1 октября Финляндия расширит выдачу виз гражданам РФ, заявил в ходе пресс-конференции глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.

По его словам, с 1 октября визовые центры станут принимать заявления на выдачу виз от тех, "у кого цель поездки деловая, а также - ото всех заявители, у которых есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет". Кроме того, заявления продолжат принимать и ото всех ранее установленных категорий граждан.

Прием заявителей станут осуществлять по предварительной записи.

При этом туристов Финляндия пока что впускать не намерена. "Расширение приема визовых заявлений не меняет действующие ограничения на въезд в Финляндию, решений об отмене или изменении ограничений на въезд пока не было принято", - отметил Туоминен. Пока что ограничения на въезд туристов действуют до 19 сентября, но, по всей видимости, они будут продлены до тех пор, пока уровень вакцинации против коронавируса в Финляндии не достигнет 80 процентов населения (в настоящее время там полностью вакцинированы 57 процентов).

Каждый податель документов на визу должен будет подписать документ, по которому обязуется самостоятельно проверить наличие оснований для въезда в Финляндию, добавил дипломат.

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией по-прежнему приостановлено, открыты только авиаперелеты и автобусные маршруты.

Что касается категорий граждан РФ, которые имеют право на получение финской визы, то в их число входят члены семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломаты, держатели служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующие по служебным вопросам, обладатели вида на жительство, студенты финских учебных заведений. Разрешен также въезд при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, для встречи с родственниками, владельцам недвижимости на финской территории и их семьям. Также недавно Финляндия разрешила въезд для сдачи экзаменов.