Фото: звезда "Другого мира" Кейт Бекинсейл госпитализирована со съемок

48-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл ("Другой мир", "Красотка на взводе") попала в больницу.

Как сообщает периодика, артистку увезли в больницу в Вегасе прямо со съемок ее новой ленты - драмы Кэтрин Хардвик ("Сумерки", "Ад на колесах") "Дочь заключенного" (Prisoner's Daughter). Уточнялось, что Бекинсейл получила травму спины.

А вчера вечером артистка вышла на связь через Instagram, опубликован фото из палаты, заверив, что чувствует она себя "гораздо лучше", и благодаря всех за поддержку.

В Prisoner's Daughter у Кейт главная женская роль. Компанию ей составляют Брайан Кокс, Эрни Хадсон и Тайсон Риттер.