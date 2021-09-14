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Фото: звезда "Другого мира" Кейт Бекинсейл госпитализирована со съемок

Новости
    14.09.2021, 09:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

48-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл ("Другой мир", "Красотка на взводе") попала в больницу.

Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер "Нулевого контакта" с Энтони Хопкинсом

Как сообщает периодика, артистку увезли в больницу в Вегасе прямо со съемок ее новой ленты - драмы Кэтрин Хардвик ("Сумерки", "Ад на колесах") "Дочь заключенного" (Prisoner's Daughter). Уточнялось, что Бекинсейл получила травму спины.

А вчера вечером артистка вышла на связь через Instagram, опубликован фото из палаты, заверив, что чувствует она себя "гораздо лучше", и благодаря всех за поддержку.

В Prisoner's Daughter у Кейт главная женская роль. Компанию ей составляют Брайан Кокс, Эрни Хадсон и Тайсон Риттер.

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