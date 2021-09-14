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14.09.2021 15:53
Рубрика: Власть

Голикова отчиталась о выплатах детям, пенсионерам и беременным женщинам

Текст: Галина Мисливская
Правительство и партия "Единая Россия" разработали и реализовали ряд мер, нацеленных на реализацию национальных целей развития. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое провел президент России Владимир Путин и членами кабмина и руководством партии.

"В числе определенных вами национальных целей развития РФ обозначено сохранение населения, здоровье и благополучие людей", - сказала Голикова, обращаясь к главе государства.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Совместно с партией "Единая Россия" был выработан и реализован ряд мер, направленных на реализацию этих целей. Особое внимание - наиболее уязвимым категориям населения. Речь идет о системе выплат, охватывающих все эти категории", - добавила она.

По словам вице-премьера, на сегодня:

  • - единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 39,3 млн пенсионеров;
  • - более 735 тысяч неполных семей уже получают выплаты в размере половины прожиточного минимума на общую сумму 9,3 млрд рублей, всего принято 2,5 млн заявлений;
  • - по 10 тысяч рублей на приобретение необходимых для школы предметов получили родители 20,6 млн из 20,7 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет и детей-инвалидов до 23 лет;
  • - порядка 2 млн малоимущих семей с детьми в возрасте от трех лет получают ежемесячное пособие на общую сумму 152,2 млрд;
  • - почти 93 тысяч беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, получили пособия на общую сумму 892 миллиона рублей.

"Наша задача - сделать так, чтобы каждый человек независимо от возраста и социального положения, чувствовал защиту государства, был здоров, благополучен и уверен в завтрашнем дне", - подчеркнула Татьяна Голикова.

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