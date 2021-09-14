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Текст:   Марина Трубилина 
10:56 14.09.2021

Господдержку на покупку жилья получил миллион семей

Более миллиона семей улучшили жилищные условия с помощью госпрограмм, сообщает ДОМ.РФ.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Поддержка семей идет через субсидирование ставок по ипотечным кредитам. Многодетные семьи получают выплаты до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Фото: iStock
Специалист дал советы тем, кто задумывается об ипотеке

"Программы помогают решить жилищный вопрос, а также снизить долговую нагрузку. Мы видим их востребованность и положительное влияние как на отдельные семьи, так и на экономику страны в целом", - говорит управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Наибольшее количество льготных кредитов выдано по программе льготной ипотеки на новостройки - ею воспользовались более 605 тысяч семей. Программа действует до 1 июля 2022 года.

Для семей с детьми с 2018 года доступна "Семейная ипотека" по ставке не более 6%. С ее помощью жилищные условия улучшили более 160 тысяч семей.

В рамках "Дальневосточной ипотеки" оформлено более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в регионах Дальнего Востока.

Так же ДОМ.РФ направил более 95,7 млрд рублей на погашение ипотечных кредитов более 215,4 тыс. многодетных семей. Более 10 тысяч семей благодаря выплатам смогли полностью погасить жилищные кредиты.

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