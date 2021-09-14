Хуснуллин: Дорожная отрасль выросла в 2020 году на 20 процентов

Несмотря на все сложности 2020 года, дорожная отрасль смогла вырасти на 8% в физическом измерении и на 20% - в денежном. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"В апреле 2020 года нам удалось не остановить дорожное строительство, вовремя приняли решение, что, находясь на дороге, люди имеют меньший шанс заразиться коронавирусом, чем оставаясь дома, в результате год стал одним из самых успешных для отрасли", - сказал Марат Хуснуллин.

Правительство уделяет большое внимание развитию дорожного хозяйства и транспортного сектора, добавил вице-премьер. К 2024 году 85% федеральных и 50% муниципальных дорог должны быть приведены к нормативному состоянию, напомнил он. По словам Марата Хуснуллина, практически по всей стране сроки выполнения этих работ выдерживаются, часть регионов идет с опережением.

"Наиболее успешные регионы приближаются к показателю приведения 85% муниципальных дорог в нормативное состояние, - уточнил вице-премьер. - А это значит, что все загруженные маршруту, подъезды к точкам роста, населенным пунктам, где максимальны поток грузовиков и пассажиров, обеспечены качественными дорогами".