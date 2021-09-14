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14.09.2021 21:40
Рубрика: Экономика

IIF: Мировой долг достиг рекордной отметки

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во втором квартале 2021 года мировой долг достиг рекордного размера в 296 триллионов долларов, следует из доклада Института международных финансов (IIF).

Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США

Во втором квартале соотношение мирового долга к ВВП существенно снизилась - общая долговая нагрузка составила примерно 353% ВВП, что на 9% ниже пикового значения в первом квартале. Однако мировой долг вырос на 4,8 триллиона долларов и достиг исторического максимума.

По данным IIF, на домохозяйства пришлось 1,5 триллиона долларов "вклада" в рост мирового долга с января по июнь. Специалисты связали это с ситуацией в США, Бразилии и Китае, где вырос уровень расходов. Корпоративный долг вырос на 1,2 триллиона, а государства в первом полугодии увеличили свои долги на 1,3 триллиона долларов.

Как отметили аналитики, пока восстановление мировой экономики недостаточное, чтобы привести уровень долга к допандемийным показателям для большинства государств. Так, сейчас отношение долга к ВВП ниже, чем в докризисный период, имеют только Аргентина, Дания, Ирландия, Мексика и Ливан.

Ранее в Минфине США призвали увеличить предел госдолга, поскольку резервы закончатся к октябрю, и страна впервые в истории окажется неспособна исполнять свои обязательства.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Макроэкономика

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