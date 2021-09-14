Инфекционист оценил заболеваемость коронавирусом осенью

Принципиальных отличий осенней заболеваемости коронавирусом от летней не будет, но на нее могут наложиться сезонные инфекции. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, осенью доминирующим останется "дельта" штамм, возможен "дельта-плюс". "Будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста", - цитирует РИА Новости Позднякова.

Он не исключил возможного сочетания COVID-19 с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью. Но как поведет себя в таких условиях "дельта"-штамм, пока неизвестно.

Также может быть больше заболевших среди детей и подростков. Это связано с началом учебного года, работой школ и детских садов.

Граждане, вакцинированные от коронавируса также могут болеть, но легче и, как следствие, без госпитализаций, добавил Поздняков, призвав россиян сделать прививки.