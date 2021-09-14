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14.09.2021 11:22
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил второй пакет мер поддержки IT-отрасли. В "дорожную карту" включены 62 мероприятия, большинство предполагается реализовать уже в этом году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общесистемный характер носят 20 пунктов плана. Они предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта отечественных IT-разработок.

К ноябрю в правительстве ожидают предложения по поправкам в Налоговый кодекс, которые установят порядок налогообложения доходов иностранных компаний, получаемых ими при сотрудничестве с российскими гражданами. Это должно уравнять условия деятельности, в том числе рекламной, между российскими и иностранными интернет-компаниями.

Для стимулирования спроса на отечественное программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы будут представлены идеи по ограничению закупок отдельными компаниями иностранных аналогов такой продукции, в том числе компьютерного и телекоммуникационного оборудования, и услуг по их технической поддержке. Предложения по изменениям в действующее законодательство должны представить в декабре этого года. Расходы на внедрение российского ПО и оборудования позволят включать в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Кабинет министров намерен ввести стимулы для работы иностранных IT-компаний и специалистов под российской юрисдикцией. Для этого используют механизм "цифрового резидентства", который не будет предполагать физическое присутствие в стране. А для переезда компаний и специалистов непосредственно в Россию к марту 2022 года подготовят нормативные акты, чтобы упростить процедуры получения вида на жительства, льготной ипотеки и льготного кредитования, других мер поддержки.

У IT-сектора появится свой омбудсмен. Он займется выявлением системных проблем в отрасли, жалобами и обращениями отдельных предпринимателей. Соответствующие нормативные акты Минцифры и Минэкономразвития подготовят в декабре этого года.

Ряд предложений касается наказаний IT-компаний за нарушение российского законодательства. В частности, существует идея о наделении присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в этой сфере, а также об освобождение IT-предпринимателей от уголовной ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Остальные 42 мероприятия направлены на более активное внедрение российских разработок в конкретные сегменты. Речь о новых решениях для бизнеса, электронных образовательных и цифровых медицинских сервисах, офисном программном обеспечении и операционных системах, производстве компьютерных игр.

Школы будут приучать к российскому программному обеспечению, включая мессенджеры, электронную почту, видеоконференцсвязь, офисному программному обеспечению и операционным системам. Учителей и преподавателей вузов обяжут использовать отечественные мессенджеры и ВКС для взаимодействия с учащимися и родителями.

В федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" внесут изменения, чтобы компенсировать образовательным организациям расходы на повышение квалификации и дополнительное образование граждан по "цифровым" специальностям, организовать в 100 вузах курсы дополнительной квалификации для студентов по ИТ-профилю и предоставить талантливым школьникам 8-11 классов двухлетний курс по современным языкам программирования.

В сфере здравоохранения регионам подготовят рекомендации принять собственные нормативные акты для внедрения электронных рецептов, и будут рассмотрены предложения по началу дистанционных продаж и доставке рецептурных лекарств.

Отечественное офисное ПО и операционные системы постепенно вытеснят иностранные аналоги в рамках цифровой трансформации министерств и ведомств. Процесс планируется завершить к 2023 году. Государственные органы и бюджетные организации переведут на единую государственную платформу поддержки рабочих коммуникаций (почта, мессенджер и ВКС).

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