Как оформить онлайн выписки из ЗАГСа

Россияне теперь могут получить на портале госуслуг выписки из документов, которые содержатся в реестрах ЗАГСа: сведения из свидетельства о браке, разводе, рождении, изменении имени. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе минцифры.

Как пояснили в ведомстве, такие выписки могут потребоваться для автоматического заполнения заявлений на портале госуслуг, проверки их корректности, а также получения мер господдержки проактивно (автоматически, без заявления). Запрос актовых записей на портале появился благодаря новому сервису. По словам замглавы минцифры Дмитрия Огуряева, в первые сутки услугой воспользовались более 10 тысяч человек. "Это очень удобно, когда заполнить заявление можно без обращения к бумажным документам", - сказал он. Многим электронные выписки помогают удаленно провести сделки купли-продажи, для которых часто требуется подтвердить семейный статус.

Воспользоваться сервисом могут и родители при заполнении заявлений на получение детских пособий. Чтобы не вводить сведения вручную, им нужно запросить их напрямую из ЗАГСа. Для этого нужно войти в раздел портала госуслуг "Документы и данные" или "Семья и дети", выбрать нужный документ и подтвердить свой запрос.

В минцифры подчеркнули, что воспользоваться услугой могут граждане с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг. Сегодня это почти 80 млн человек. При желании они могут оформить подписку на автоматическое обновление документов, и те будут хранится в актуальном виде на госуслугах в личном кабинете. Замруководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников рассказал, что сведения из реестра ЗАГСа требуются при получении большого числа государственных и муниципальных услуг. Для запуска сервиса потребовалось оцифровать более 500 млн документов, которые выдавались с 1926 года по сегодняшний день. Процедура была завершена только в прошлом году.

Кстати, благодаря оцифрованным документам из реестра ЗАГС большинство мер поддержки россияне уже начали получать проактивно: без лишних справок и в большинстве случаев автоматически. Так, сертификат на маткапитал оформляется по факту регистрации в ЗАГСе рождения ребенка.

В мае минцифры совместно с Росреестром запустило электронный сервис, благодаря которому пользователи портала госуслуг могут получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): это выписки об объекте недвижимости, о зарегистрированных правах на него, о переходе прав на объект недвижимости. Они поступают в личный кабинет пользователя в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такой документ равноценен по сравнению с традиционной бумажной версией, заверенной должностным лицом Росреестра. Планируется, что до конца года пользователям станут доступны все виды выписок из ЕГРН.

Получение выписки об объекте недвижимости платное и обойдется в 350 рублей физлицу и в 700 рублей юрлицу. Выписка о характеристиках и правах на объект будет стоить 290 и 820 рублей соответственно, а выписка о переходе прав - 290 и 580 рублей.