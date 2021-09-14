Какие последствия для России несет план Байдена по экономике США

В США обсуждается двухкомпонентный план, предполагающий очередные гигантские бюджетные вливания в экономику. В США производится четверть номинального мирового ВВП, а трансмиссионные каналы из американской экономики в мировую очень сильны. Так, увеличение темпов роста экономики США на 1 п.п. ведет к увеличению темпов роста в остальном мире на 0,7 п.п. Но не менее эффективно передаются и системные риски, свидетельством чему является история мирового финансового кризиса 2008 года. Состояние американской экономики, ее развитие и структурная трансформация в значительной степени определяют экономическое развитие других государств. Реализация планов Дж. Байдена может не только структурно изменить вектор развития американской экономики и общества, но и существенно повлиять на мировую экономику в целом. Поэтому для России сейчас важно сформировать понимание того, какие выгоды и риски может иметь их реализация.

Что из себя представляет повестка Дж. Байдена? Президент США активно продвигает повестку структурной трансформации американской экономики - Build Back Better. До конца сентября в США планируется утверждение дополнительных $4,5 трлн расходов бюджета - около 20% годового ВВП страны, который на конец года оценивается в $23 трлн. Значительное увеличение трат связано с реализацией в ближайшие 10 лет повестки Дж. Байдена по улучшению инфраструктуры.

В пакете на $4,5 трлн фактически объединены ключевые инициативы Дж. Байдена - The American Jobs Plan, который изначально предполагал финансирование инфраструктуры, и The American Families Plan - инвестиции в человеческий капитал. В итоговой версии законопроекта сумма инвестиций состоит из:

- $1 трлн - инфраструктурный план (дороги и мосты, модернизация общественного транспорта, аэропортов, систем водо- и электроснабжения, обеспечение надежного доступа к широкополосному интернету, другая инфраструктура);

- $3,5 трлн - план финансирования социальной инфраструктуры. Фокусируется на инфраструктурных инвестициях в человеческий капитал (медицина, бесплатное образование, профессиональное образование и переобучение, уход за детьми, преобразование энергетической системы страны - зеленая энергия, инвестиции в R&D).

Почему это важно для американской экономики? Целью инициативы является фактически структурная перестройка экономики под текущие вызовы. Долгосрочные приоритеты включают развитие зеленой экономики, увеличение конкурентоспособности, создание рабочих мест, повышение квалификации рабочей силы и снижение неравенства.

Основное финансирование планируется реализовать за счет крупных американских компаний через повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28% и ставки налога на прирост капитала с 20% до почти 40% для инвестиционной прибыли свыше $1 млн. Дополнительные ресурсы ожидаются от увеличения темпов роста экономики, который сгенерирует дополнительные налоговые поступления. Вместе с тем власти прогнозируют дополнительный рост дефицита бюджета. Это означает, что часть расходов будет реализована за счет дальнейшего расширения государственного долга. Бюджетным управлением Конгресса дефицит бюджета оценивается в размере $3 трлн в 2021 г. и $1,2 трлн в среднем в год в 2022-2031 гг. Реализация повестки может увеличить дефицит бюджета дополнительно на около $150 млрд ежегодно. А увеличение государственного долга составит около 7 п.п. за десятилетний период, что повлечет рост госдолга США выше отметки 110% к ВВП.

Вполне закономерным становится вопрос о макроэкономических последствиях для США и мировых рынков от таких масштабных денежных вливаний. В целом повестка Дж. Байдена представляет собой долгосрочные инвестиции в инфраструктуру (физическую и человеческий капитал). По сути, их реализация станет структурным преобразованием экономики. Реализация пакетов растянута на 8-10 лет - поэтому и влияние будет "размазано" во времени, а не сконцентрировано в одном годе, как это случилось с пакетами 2020 года. Кроме того, неясно еще, как отразится на инвестиционной активности повышение налогов на корпорации и богатых. Эффекты от реализации будут проявляться в долгосрочной перспективе и, по нашей оценке, приведут к повышению потенциальных темпов роста американской экономики с 1,8% до 2%.

Столь масштабное бюджетное стимулирование всегда несет риски дополнительного инфляционного давления. Многое будет зависеть от согласованности действий фискальных и монетарных властей и эффективности использования средств. Однако нельзя исключать возможность повышения средних темпов инфляции на постоянной основе в 2020-х годах. Не исключено, что ситуация структурно меняется, и инфляция в США в течение текущего десятилетия будет устойчиво выше значений 2010-х гг. Возможен коридор 2-4%. Это то, что было нормой до глобального финансового кризиса. Так, в США средний уровень инфляции в 2000-х годах составлял 2,6%, а в 1990-х - 3% (сравните с 1,8% в среднем за 2010-е годы).

В отраслевом разрезе в рамках реализации повестки большой потенциал развития видится в таких направлениях, как чистая энергия, медицина, биотехнологии, образование, аккумуляторные технологии, компьютерные чипы. Значительную поддержку могут получить американские строительные компании, работающие как в жилищном строительстве, так и, даже в большей степени, в промышленном и инфраструктурном строительстве.

Для мировой экономики реализация повестки Дж. Байдена, с одной стороны, позитивна, так как расширяется внешний спрос на товары и услуги. С другой стороны, такие масштабные вливания могут подогреть цены на отдельные сырьевые товары, например, стройматериалы и металлы. А это чревато инфляционными последствиями, в первую очередь для развивающихся рынков.

Повестка Байдена расширяет внешний спрос на товары и услуги. С другой стороны, могут вырасти цены на стройматериалы и металлы

Какие последствия для России и других стран евразийского региона? Влияние масштабных инвестиций в американскую экономику может быть реализовано по нескольким каналам:

- Дополнительный спрос на сырье, включая глобальный рынок нефти и газа, а также промышленных металлов (медь, никель, алюминий и т.д.). Американская экономика - это 25% мировой экономики. Поэтому повышение ее темпов роста через инфраструктурное строительство в среднесрочной перспективе окажет дополнительную поддержку спросу на сырьевой экспорт. Это фактор, положительно влияющий на ценовую конъюнктуру экспорта.

- Негативное влияние на сырьевой экспорт в долгосрочной перспективе может быть реализовано на фоне финансовой поддержки зеленой экономики, развития ресурсосберегающих "зеленых" технологий и производств. Последние исследования показывают, что в постпандемийный период эффект инвестиций в зеленую энергетику на рост ВВП может существенно превзойти эффект от вложений в традиционные источники энергии. Однако среднесрочные конъюнктурные перспективы российского и казахстанского нефтегазового сектора благоприятны, ведь переход к зеленой экономике займет длительное время, а в ближайшей перспективе мировой нефтегаз будет недофинансироваться.

- Дополнительное инфляционное давление. Масштабные вливания в инфраструктуру и зеленую энергетику могут стимулировать рост цен на металлы и строительные материалы. Это чревато инфляционными последствиями для развивающихся рынков, в том числе России. Вместе с тем рост мировых цен на сырьевые товары имеет и положительное влияние на экономики. Увеличиваются поступления от сырьевого и полусырьевого экспорта, растут доходы государственных бюджетов.

- Переток капитала с развивающихся рынков в американские ценные бумаги. Есть риск, что масштабное вливание денег в рамках повестки Дж. Байдена станет аргументом в пользу более раннего поднятия ставок Федеральной резервной системой. Реализация этого риска может повлечь достаточно сильные движения и ускорить переток капитала в американские бумаги. При таком развитии событий вероятно давление на рубль и фондовый рынок России в 2022 г.

Итак, подбив дебит-кредит, каково будет влияние реализации планов Байдена на российскую экономику? В мировой экономике практически никогда не удается дать простой ответ на комплексный вопрос - слишком разнообразны и сложны трансмиссионные каналы, слишком велико количество различных допущений. И все же, рискуя навлечь на себя обвинения в упрощении анализа, скажу, что российская экономика в целом выступает бенефициаром плана Байдена в среднесрочной перспективе (первая половина 2020-х). Основным фактором здесь выступает хорошая ценовая конъюнктура экспорта. В долгосрочной же перспективе вектор разворачивается: постепенно (возможно, к концу 2020-х годов) набирает темп замещение невозобновляемых источников энергии возобновляемыми.