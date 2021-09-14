Количество ярмарок в России за два года увеличилось почти на треть

Общее число площадок, задействованных для проведения ярмарок в России, составляет около 11,5 тысячи, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в "допандемийном" 2019 году таких площадок было всего около 8,7 тысячи.

"Прирост составил 31% и это результат последовательной политики Минпромторга в области поддержки разных форматов торговли. С регионами в этом направлении ведется постоянная работа. Мы регулярно анализируем ситуацию, поскольку обеспеченность региона торговыми площадками разных форматов, наличие каналов для сбыта фермерами и небольшими предприятиями своей продукции непосредственно влияет на конкуренцию и ситуацию с ценами на продукты", - заявил министр, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

В пятерку регионов в самой высокой обеспеченностью ярмарками входят Тамбовская и Брянская области, Ставропольский и Краснодарский край, а также Республика Крым, добавил Мантуров.

Для оценки ситуации с ярмарками в регионах Минпромторг учитывает количество площадок для ярмарок и количество рынков, а также мест на них на десять тысяч жителей. В своих расчетах ведомство исходит из того, что для обеспечения постоянного рынка сбыта в регионе должна быть минимум одна площадка на 10000 человек.