Постановление администрации Костромской области от 13 сентября 2021 года № 405-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области на 2022 год в размере:

в расчете на душу населения - 11 522 рубля,

для трудоспособного населения - 12 571 рубль,

для пенсионеров - 9 977 рублей,

для детей - 11 565 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года. ,

Губернатор области С.Ситников







