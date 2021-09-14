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14 сентября 2021 г.

Постановление администрации Костромской области от 13 сентября 2021 года № 405-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области на 2022 год"

Дата подписания 13 сентября 2021 г.
Опубликован 14 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области на 2022 год в размере:

в расчете на душу населения - 11 522 рубля,

для трудоспособного населения - 12 571 рубль,

для пенсионеров - 9 977 рублей,

для детей - 11 565 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года. ,

Губернатор области С.Ситников



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