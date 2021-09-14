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14 сентября 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 14 сентября 2021 года № 590 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области на 2022 год"

Дата подписания 14 сентября 2021 г.
Опубликован 14 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения 12070 рублей, для трудоспособного населения - 13156 рублей, пенсионеров -10618 рублей, детей - 11708 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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