Лукашенко вручил награды в преддверии Дня народного единства

В преддверии первого в истории Беларуси празднования Дня народного единства 17 сентября Александр Лукашенко вручил во Дворце Независимости государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, передает пресс-служба главы государства.

Выступая во вторник на торжественном акте во Дворце Независимости, президент заострил внимание на символизме нового праздника, констатировав, что "события 17 сентября далекого 1939 года стали важной вехой в истории формирования белорусской нации". Он особо отметил, что в преддверии этой судьбоносной исторической даты, дня воссоединения Западной и Восточной Беларуси, закладывается новая традиция - чествовать заслуженных белорусов.

По словам белорусского руководителя, всех собравшихся объединяет, прежде всего, патриотизм и любовь к родине. Пройти испытания, по его словам, удалось во многом благодаря профессионалам, смело и открыто отстаивающим интересы родной Беларуси, тем, кто своим авторитетом, преданностью стране объединил вокруг себя сотни и тысячи единомышленников.

"Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети", - подчеркнул Лукашенко.

Он отдельно заострил внимание на личности Владимира Ивановича Слободчикова, который удостоен звания народного художника РБ. Этот великий мастер вырастил плеяду учеников, ставших известными художниками и лауреатами престижных конкурсов скульптуры. "Знаете, много талантливых и великих. Но я ценю величие в тех людях, которые порождают себе подобных - таких же талантливых. Вырос, стал великим - сделай еще десяток таких и ты будешь прославлен в веках", - резюмировал президент, поздравив весь белорусский народ с наступающим великим праздником.

"Как говорили наши мудрые предки, земля народом сильна. И Беларусь не раз подтверждала эту мудрость в своей истории. Чтобы оставить будущим поколениям память о своем историческом опыте, мы воплощаем ее в государственных праздниках. В таких, которые напоминают о великой ценности мира на родной земле, независимости страны и сплоченности нашей нации", - сказал глава государства.