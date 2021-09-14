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14.09.2021 11:34
Рубрика: В мире

Малые партии Германии призвали к союзу с Россией

Текст: Екатерина Забродина
За две недели до выборов в бундестаг в предвыборной кампании Германии впервые прозвучала тема России. До сих пор кандидаты в канцлеры от ведущих партий во время теледебатов не углублялись в вопросы внешней политики. Зато их не обошли стороной представители так называемых малых парламентских партий.

Их поединок, который немецкие СМИ окрестили "четырехборьем", прошел на телеканале ARD - зрители признали его не менее увлекательным, чем состоявшуюся накануне "триэль" Армина Лашета (ХДС), Олафа Шольца (СДПГ) и Анналены Бербок ("Зеленые"). На этот раз в студии сошлись председатель парламентской группы "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (формально "АдГ" трудно отнести к малым партиям - вообще-то она представляет крупнейшую оппозиционную силу в бундестаге, однако не участвует в правительстве), сопредседатель "Левых" Жанин Висслер, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер и кандидат от Христианско-социального союза Александр Добриндт (баварский ХСС образует тандем с ХДС, но проводит также самостоятельную кампанию). Их спор о судьбах Европы, будущем НАТО и отношениях с Россией вышел весьма жарким. Подробности приводит портал tagesschau.de.

Фото: Reuters
В чем секрет прорыва социал-демократов в немецкой предвыборной гонке

В то время как крайне левая и крайне правая партии (к слову, единственные в Германии) призывают к сближению с Москвой, либералы и консерваторы, наоборот, выступают за продолжение санкционной войны. Как заявила кандидат от "Альтернативы", Германия и Европа должны поддерживать "более миролюбивые отношения с Россией, поскольку она является важным геостратегическим игроком". Вайдель потребовала сохранить каналы диалога с РФ и отменить санкции. Как известно, ее партия также ратует за выход из ЕС, но при этом одобряет членство ФРГ в НАТО. С "Левыми" все как раз наоборот. "Мы хотим распустить НАТО и превратить ее в альянс коллективной безопасности", - заявила в эфире Жанин Висслер. По ее словам, такой союз невозможен без России. "Левые" настаивают, что Европа как никогда нуждается в разоружении и разрядке напряженности. В свою очередь кандидат от ХСС обвинил и "Левых", и "АдГ" в "радикализме". "Эти две очень радикальные позиции ставят под вопрос нашу архитектуру безопасности, партнерства и ценностей", - объявил господин Добриндт. На его сторону встал либерал Линднер - политик считает "неправильным считать отношения с США равнозначными отношениям с Россией и Китаем".

Напомним, ранее сотрудничество с "Альтернативой для Германии" исключили все остальные парламентские партии, так что "АдГ" готовится после выборов продолжить работу в оппозиции. У "Левых", напротив, появился реальный шанс войти в кабинет вместе с "Зелеными" и социал-демократами (разумеется, если последние одержат победу на выборах). До сих пор посткоммунисты из бывшей ГДР никогда не участвовали в работе федерального правительства, и, если их позовут туда, это станет настоящей сенсацией.

Как отмечает Spiegel Online, на самом деле в "красно-красно-зеленой" коалиции нет ничего сверхъестественного, ведь СДПГ, "Зеленые" и "Левые" в социальных вопросах наиболее близки друг другу - если не считать некоторых идейных расхождений. В остальном их альянс был бы наименее разнородным из всех возможных. Вот только расхождения эти все же принципиальны. Призывы "Левых" распустить НАТО и свернуть все миссии бундесвера за рубежом несовместимы с генеральной линией. Кандидат от СДПГ Олаф Шольц уже не раз заявлял, что в случае победы на выборах его правительство будет твердо привержено трансатлантическому партнерству. При этом, как ни давили оппоненты на Шольца, они так и не смогли заставить его публично исключить союз с "Левыми". Казалось бы, как это возможно? "Социал-демократы уже однажды создали федеральное правительство с партией, которая в своей программе хотела "распустить НАТО". Это было в 1998 году. Партия называлась "Зеленые". Вскоре после последовало вторжение НАТО в Югославию (с участием немцев - прим. "РГ")", - напоминает Spiegel Online. Как говорится, любая политика - это политика возможного, а значит, в ней действительно ничего исключать нельзя.

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