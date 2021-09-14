МИД РФ: У США, возможно, есть сценарий фактического раздела Сирии

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что у США, возможно, разработан план де-факто раздела Сирии.

"Одна из главных причин нестабильности и продолжения конфликта в Сирии - незаконное присутствие США в стране … Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии", - заявил дипломат в интервью телеканалу RT Arabic.

Рябков подчеркнул, что Москва выступает против такого сценария и действует "в соответствии с существующими резолюциями Совета безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии".

Ориентировочно на 30 сентября в Женеве намечен второй раунд консультаций России и США по стратегической стабильности.

"Мы надеемся, что это не будет диалог ради диалога, а приведет к формулированию целей, которых мы будем стремиться достичь в рамках нашей работы", - заявил Рябков.