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14.09.2021 21:47
Рубрика: В мире

МИД РФ: Украина стала сообщающимся сосудом Запада

Текст: Константин Волков

Украина утратила независимость, а также возможность самой определять собственную внешнюю политику, став "сообщающимся сосудом западного сообщества", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Проект Украина - один из самых важных для США и их европейских союзников​​​. Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Она превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества", отметил дипломат в эфире телеканала RT Arabic.

По его словам, между этими сообщающимися сосудами течет на Украину оружие, а на Запад - рабочая сила. Также идет обмен "деструктивными идеями", которые, если окажутся реализованы, могут угрожать стабильности Европы.

Ранее российская сторона не раз заявляла о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД

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