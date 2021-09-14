МИД: В связи с афганскими событиями Россия заинтересована в безопасности границ

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия в отношении Афганистана придерживается последовательной политики, главными пунктами которой являются безопасность госграниц РФ и границ государств Средней Азии.

"Мы относимся к происходящему с максимальной серьезностью, потому что ситуация изменилась в корне. В этой связи мы придерживаемся последовательной политики, обеспечивающей наши интересы, среди которых, безусловно - обеспечение стабильности и безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и в регионе в целом", рассказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.

Дипломат также подчеркнул, что Россия не прекращала диалога с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог со всеми политическими силами Афганистана.

При этом Рябков отметил, что "нужно дать возможность афганцам определиться в конечном счете со своей собственной судьбой и с той дорогой, по которой пойдет многострадальный Афганистан со всеми его этно-конфессиональными и другими особенностями".

Также, по словам замминистра, контакты с Вашингтоном, в том числе по афганской тематике, не прерываются. Вторая встреча по обсуждению вопросов стратегической стабильности между Россией и США намечена на 30 сентября в Женеве.