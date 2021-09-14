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Текст:   Марина Трубилина 
14:03 14.09.2021

Мигрантам-строителям могут запретить уходить в курьеры

Приезжающих в Россию мигрантов могут "привязать" к определенной сфере трудовой деятельности. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на съезде организации.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Сейчас дефицит кадров в строительной отрасли, появившийся из-за закрытия границ в пандемию, оценивается примерно в 3 млн человек, рассказал Глушков. "Границы понемногу открываются. Но большая часть иностранцев, которые сейчас работают на стройках - это "серые" строители, которые получают патенты, и потом уже трудоустраиваются по трудовым соглашениям со строительными организациями", - рассказал президент НОСТРОЙ.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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На прошлой неделе Минстрой обсудил привлечение иностранных рабочих на российские стройки с властями Узбекистана, предполагается, что на работу в РФ в рамках пилотного проекта приедет 10 тысяч человек.

Мигранты должны знать русский язык, быть вакцинированными, сейчас также обсуждается возможность отбора из них профессиональных строителей, рассказал Глушков. Для этого кандидаты на приезд в Россию должны будут на родине проходить проверку профессиональных знаний, хотя бы в минимальных объемах. "Мы сейчас разрабатываем формат, как это сделать быстро и практически безвозмездно для будущего работодателя", - рассказал президент НОСТРОЙ.

Вторая проблема, по словам Глушкова - иностранная рабочая сила очень мобильна. Ранее была практика ввоза мигрантов для работы в больших строительных компаниях. "Когда они ввозили, 50-60% ввезенной иностранной рабочей силы оказывались не на стройках, а в службе доставки", - отметил Глушков. Сейчас, по его словам, разрабатывается законодательная схема, которая позволит удержать в отрасли приезжающего иностранца.

"Если он въезжает как строитель, он должен остаться на стройке, - пояснил Глушков. - Неважно: он может работать в одной строительной компании, в другой строительной компании, - но это должен быть строитель, который непосредственно занимается стройкой".

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