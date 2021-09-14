Минцифры сможет ограничивать связь во время ЧС

В нем отмечается, что решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно опубликованному документу, решение о приостановлении или ограничении использования сетей связи ‎и средств связи не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации, а также к потере связи органами управления участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.