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14.09.2021,  
11:22
Текст:  Антон Валагин

MW: Поставка С-500 Беларуси откроет новые возможности для России

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

По итогам встречи с Владимиром Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о 28 программах сотрудничества. В их числе Минск заказал вооружений больше чем на миллиард долларов: самолеты, вертолеты, зенитные комплексы "Тор-М2", другую технику.

Фото: Letagur/Wikimedia.org
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В ходе встречи белорусский президент был проинформирован о возможностях новой российской противоракетной системы С-500 - ее планируется принять на вооружение до конца года. Ожидается, что Минск станет потенциальным заказчиком новой системы - наряду с Алжиром, Китаем и Индией. Для Москвы эта сделка сулит много больше, нежели просто коммерческую выгоду, пишет MilitaryWatch.

Согласно союзному договору Беларусь и Россия обмениваются разведданными, поэтому размещение радаров С-500 дальнего радиуса действия у западных белорусских границ позволило бы Москве взять под контроль большую территорию НАТО - в том числе Германию. Это стратегическое преимущество.

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