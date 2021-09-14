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14.09.2021 06:28
Рубрика: В мире

На японской АЭС выявлены повреждения фильтров очистки радиоактивной воды

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство фильтров очистки радиоактивной воды на японской атомной станции "Фукусима-1" повреждены, сообщает телерадиокомпания NHK.

Фото: Из архива ДВО РАН
Глава ДВО РАН рассказал о технологии очистки отходов "Фукусимы-1"

По имеющимся данным, 24 из 25 фильтров, имеющихся в системе очистки под названием ALPS, повреждены. Компания TEPCO, которая является оператором аварийной АЭС, выявила указанные неполадки еще в конце прошлого месяца. В корпорации заявили, что никакого ущерба окружающей среде причинено не было.

Вместе с тем пресса отмечает, что полностью исключать утечки радиоактивной воды за пределы станции "Фукусима-1" нельзя.

Добавим, что два года назад сотрудники TEPCO уже фиксировали аналогичные повреждения в системе очистки ALPS, однако не стали анализировать причины произошедшего.

В мире Восточная Азия Япония Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Последствия аварии на АЭС "Фукусима"

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