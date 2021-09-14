На японской АЭС выявлены повреждения фильтров очистки радиоактивной воды

Большинство фильтров очистки радиоактивной воды на японской атомной станции "Фукусима-1" повреждены, сообщает телерадиокомпания NHK.

По имеющимся данным, 24 из 25 фильтров, имеющихся в системе очистки под названием ALPS, повреждены. Компания TEPCO, которая является оператором аварийной АЭС, выявила указанные неполадки еще в конце прошлого месяца. В корпорации заявили, что никакого ущерба окружающей среде причинено не было.

Вместе с тем пресса отмечает, что полностью исключать утечки радиоактивной воды за пределы станции "Фукусима-1" нельзя.

Добавим, что два года назад сотрудники TEPCO уже фиксировали аналогичные повреждения в системе очистки ALPS, однако не стали анализировать причины произошедшего.