На парламентских выборах в Норвегии победила левая оппозиция

В Норвегии после восьмилетнего перерыва к власти возвращаются левоцентристы. Они одержали оглушительную победу на прошедших накануне парламентских выборах и получили 104 из 169 парламентских мандатов.

Как сообщает NRK, оппозиционная Рабочая партия набрала свыше 26 процентов, "Хёйре" - 20,5 процента, Партия центра - 13,6 процента. Три другие силы оппозиции - Партия прогресса, Социалистическая левая партия и "Красные" также прошли в парламент.

Новое правительство возглавит лидер Рабочей партии Йонас Гар Стёре. По прогнозу, пять оппозиционных партий получат в норвежском парламенте 104 из 169 мест. Рабочая партия, Партия центра и социалисты получат 86 мандатов, что обеспечивает им парламентское большинство.

11 октября новый состав парламента уже должен будет приступить к работе.

Как отмечает ТАСС, победившая на выборах Рабочая партия поддерживает членство Норвегии в НАТО и в Европейской экономической зоне, но одновременно выступает и за кооперацию в сфере безопасности со странами Северной Европы, Германией и другими странами-соседями. Кроме того, партия на референдумах уже дважды высказывалась за присоединение Норвегии к Европейскому союзу. Рабочая партия поддерживает продолжение добычи страной нефти, однако считает необходимым сократить вредные выбросы в атмосферу вдвое к 2030 году.

Интересно, что в предвыборной кампании левых партий доминировал вопрос о будущем нефтяной промышленности Норвегии. Популярность в Норвегии набрали "зеленые" и другие мелкие партии, которые хотят ограничить добычу нефти и прекратить поиск и освоение новых месторождений ископаемого топлива.