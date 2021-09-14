На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство

Новые сценарии, сменяя друг друга, разворачиваются в ходе активной фазы учения "Запад-2021" на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами. Об этом сообщили в белорусском военном ведомстве, уточнив, что во вторник соединениям и воинским частям региональной группировки предстоит отражать наступление противника, создавая условия для контрудара.

"Ракетные войска и артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация приступают к огневой поддержке наступления региональной группировки войск", - рассказали военные эксперты. Атакующие подразделения, пояснили они, прикрывает в воздухе авиация: вертолеты Ми-24 ВВС и войск ПВО Беларуси и вертолеты Ка-52 армейской авиации России, уничтожая обнаруженные объекты в интересах наступающих войск.

А на полигоне Брестский в это же время в рамках содействия наступающим войскам начинается десантирование главных сил тактического десанта. "Одновременное десантирование на две площадки приземления в ограниченный промежуток времени значительно повышает эффективность десанта", - прокомментировали ход учения в Минобороне.

Следует добавить, что за эпизодом учения на Обуз-Лесновском полигоне наблюдают иностранные военные атташе из 18 стран, а также эксперты государств - членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, а также делегация Международного комитета Красного Креста, сообщает БЕЛТА.

Как уже информировал СОЮЗ, совместную стратегию на учении "Запад-2021", которое проходит на четырех полигонах Беларуси и девяти в России, оттачивают с 10 по 16 сентября около двухсот тысяч военнослужащих. Кроме того, в маневрах задействовано более 80 самолетов и вертолетов и почти 800 единиц болевой техники.