У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названа цена iPhone 13 в России

Текст:   Антон Благовещенский
14.09.2021,  
22:05
Фото: APPLE INC. Фото: APPLE INC.
Фото: APPLE INC.

Стоимость представленного в ходе онлайн-презентации смартфона iPhone 13 для российских покупателей составит 79990 рублей за версию 128 Гб памяти.

В свою очередь, iPhone 13 mini будет стоить 69990 рублей за такой же объем памяти.

iPhone 13 также будет доступен в версии с 256 и 512 Гб памяти (89990 и 109990 рублей соответственно), а эти же модификации iPhone 13 mini обойдутся в 79990 и 99990 рублей.

Версия iPhone 13 Pro будет стоить 99990 рублей за 128 Гб версию, а iPhone 13 Pro Max - 109990 рублей.

iPhone 13 Pro на 256, 512 Гб и 1 Тб будет стоить 109990, 129990 и 149990 рублей сооветственно, а iPhone 13 Pro Max - 119990, 139990 и 159990 рублей.

Предзаказы стартуют 22 сентября, продажи начинаются 24 сентября.

Apple
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Эксперты объяснили, в чем опасность вируса Pegasus 16:39
Павел Дуров обвинил Apple и Google в цензуре 30.08.2021
В iPhone 13 появится неожиданная возможность 30.08.2021
iPhone
Фото: iStock
В Америке собираются воскресить мамонтов 16:27
Стало известно, когда стартуют заказы на iPhone 13 и AirPods 3 26.08.2021
Стало известно, каким будет iPhone 13. Фото 25.08.2021