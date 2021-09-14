Названа цена iPhone 13 в России

Стоимость представленного в ходе онлайн-презентации смартфона iPhone 13 для российских покупателей составит 79990 рублей за версию 128 Гб памяти.

В свою очередь, iPhone 13 mini будет стоить 69990 рублей за такой же объем памяти.

iPhone 13 также будет доступен в версии с 256 и 512 Гб памяти (89990 и 109990 рублей соответственно), а эти же модификации iPhone 13 mini обойдутся в 79990 и 99990 рублей.

Версия iPhone 13 Pro будет стоить 99990 рублей за 128 Гб версию, а iPhone 13 Pro Max - 109990 рублей.

iPhone 13 Pro на 256, 512 Гб и 1 Тб будет стоить 109990, 129990 и 149990 рублей сооветственно, а iPhone 13 Pro Max - 119990, 139990 и 159990 рублей.

Предзаказы стартуют 22 сентября, продажи начинаются 24 сентября.