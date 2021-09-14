Названы наиболее частые симптомы у переболевших COVID-19

Среди самых частых симптомов у переболевших коронавирусом встречаются слабость, снижение работоспособности, концентрации внимания и забывчивость. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, пишет РИА Новости.

Причем, на усталость и слабость жалуется каждый второй из тех, кто перенес COVID-19. Такое состояние может длится до полугода, а в ряде случаев и год, а 20% сообщили, что полностью восстановились за один-два месяца. Чуть меньше половины рассказали, что после коронавируса им стало сложнее запоминать информацию, они больше устают на работе, у них исказились запахи, изменился вкус. Каждого третьего мучает одышка и бессонница. Среди необычных постковидных симптомов опрошенные выделяли дискомфорт в животе, головокружения, боли в мышцах, невралгию, боли в районе аппендикса, повреждения печени. И только каждый четвертый сообщил о том, что постковидный синдром его не коснулся.

При этом почти половина респондентов не брали больничный, когда болели коронавирусом, потому что работали на удаленке.

Исследование проводилось с 22 августа по 1 сентября 2021 года. В нем приняли участие 2,4 тысячи россиян. Каждый второй переболел COVID-19 в течение последних полутора лет. Больше всего переболевших среди граждан в возрасте 45-54 лет (53%) и старше (58%).