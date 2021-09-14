НРФ представит новые тренды медиакоммуникационного рынка

Новости

СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане 13:24
Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе 13:12
В Москве появился новый вид общественного транспорта 13:11
Фигуристке Медведевой предложили стать комментатором на Первом канале 13:00
Песков объяснил внезапность визита Асада 12:55
В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь 12:48
В Испании начали страховать водителей электросамокатов 12:43
СМИ: "Барселона" намерена приобрести у "Динамо" Арсена Захаряна 12:42
Финляндия расширит выдачу виз гражданам России 12:16
Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на жилье 12:09
В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды 12:08
Москва и Подмосковье установили льготы на проезд на три года 11:58
Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию 11:57
Энергетики назвали причину массового отключения света в Екатеринбурге 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 14:10
Рубрика: Экономика

НРФ представит новые тренды медиакоммуникационного рынка

23 и 24 сентября спикеры юбилейного Национального рекламного форума обсудят стратегии, ресурсы и инструменты адаптации в постковидном мире. Деловая программа НРФ'5 представляет новые дискуссии и сессии по отраслям, ставшие уже традиционными.
Фото: АКАР Фото: АКАР
Фото: АКАР

Спонсорство - лучший друг бренда

Во время дискуссии эксперты расскажут о последних инновационных механиках и представят результаты кейсов разных товарных категорий. Одним из важных результатов работы сессии станет презентация результатов второго индустриального исследования по спонсорству, проведенного при поддержке АКАР. Главная задача опроса - понять, как меняются потребности рекламодателей, а также открыть новые возможности и скорректировать вектор развития сегмента спонсорства в целом.

Модераторы:

  • - Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса "Газпром-медиа"
  • - Алина Ефимова, заместитель генерального директора по продажам сейлз-хауса "Газпром-медиа"

Среди участников: сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, OMD Fuse, GroupM, Медиа-1, ВГТРК, Аэрофлот, Fuse Media Direction Group и другие

Коммуникация с аудиторией в кризисные моменты

Все бренды хотя бы раз за историю своего существования сталкиваются с кризисными ситуациями, которые важно решить оперативно и в моменте. Опыт пандемии и влияние нового общественного тренда - "культуры отмены" заставляет рекламодателей задумываться об особенностях взаимодействия со своей аудиторией. По инициативе Национальной премии бизнес-коммуникаций (НПБК), в программу НРФ включена сессия, посвященная антикризисным коммуникациям. Эксперты расскажут:

  • - Как бренду вести себя во внештатной ситуации?
  • - Как объяснить происходящее аудитории?
  • - Как остаться в позитивной повестке для своей аудитории?

Модератор: Петр Лидов, директор по коммуникациям медиа-группы "Россия сегодня"

Среди участников: Тинькофф, Балтика, Media Direction Group и другие

Как создавать продукты, которые экономят ресурсы малого бизнеса и помогают развивать дело

Эксперты Национального рекламного форума обсудят развитие рынка малого бизнеса в России в 2021 году. Спикеры панельной дискуссии расскажут:

  • - Зачем создают продукты для малого бизнеса (опыт финтеха, IT, e-commerce)?
  • - Как запустить продукт, который нужен малому бизнесу, и при этом выделиться среди конкурентов?

Модератор: Роман Чернин, руководитель сервисов для малого бизнеса, Яндекс

Среди участников: American Express, Авито, банк для предпринимателей и предприятий "Точка", "1С Битрикс", eLama, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Эксперты АКАР представят тренды спортивного маркетинга

Спортивные события привлекают широкую аудиторию, а здоровый образ жизни продолжает набирать обороты. Как пандемия повлияла на рекламодателей? Что предлагают медиаплощадки? Сессия по спортивному маркетингу станет практической площадкой для гостей НРФ"5:

  • - Эксперты проведут сравнение подходов: тотальное доминирование в премиум спорте или небольшие проекты с лояльной и узкой аудиторией?
  • - В программе сессии кейсы от крупных брендов, а также малобюджетные кампании, но с качественным результатом и перевыполненными KPI.

Модератор: Антон Ефимов, Digital-директор OMD OM Group, управляющий директор OMD OM FUSE, сопредседатель комитета АКАР по спортивному маркетингу

Среди участников: Тинькофф, Media Direction Sport, Восток-Медиа, Газпромнефть, Coca-Cola и другие

Развитие экосистемных компаний в рекламной отрасли

Во второй день НРФ'5 пройдет специальная сессия, которая представит трансформацию "Индекс 20" в рамках рекламного сегмента экосистемы Сбер.

Основные направления:

  • - Состав рекламного сегмента экосистемы Сбера
  • - Что есть сейчас из рекламного предложения и что будет в будущем
  • - Синергия данных, инвентаря, технологий
  • - Сейлз-хаус "Индекс 20" и СберAds как трансформирующая сила, которая реализовывает синергию

Модератор: Сергей Коренков, заместитель генерального директора по развитию бизнеса сейлз-хауса "Индекс 20"

Как помочь креативным индустриям работать и зарабатывать

По оценке экспертов, сегодня в рекламной индустрии столицы задействовано более 20 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а выручка превышает 800 млрд рублей. Отсутствие поддержки, в виде периодической компенсации за использование авторских прав, т.н. роялти, является препятствием к увеличению создания качественного контента. "Как помочь креативным индустриям работать и зарабатывать" - это сессия, которая станет важным драйвером для рекламной индустрии во взаимодействии со смежными отраслями.

Модератор: Александр Алексеев, Президент клуба Арт-директоров России (ADCR)

Среди подтвержденных спикеров:

  • - Андрей Железняков, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
  • - Анна Луканина, президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР)
  • - Ирина Мастусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России

Большая программа OOH-саммита

Открытая дискуссия "Вниз по маркетинговой воронке: как бренды используют наружную рекламу на разных этапах продвижения товаров и услуг" с участием представителей крупных брендов о том, как наружная реклама помогает продвигать покупателя по маркетинговой воронке.

Участники НРФ'5 узнают:

  • - Почему бренды выбирают канал наружной рекламы
  • - Как можно максимально эффективно использовать OOH-инвентарь на разных этапах продвижения товаров и услуг на рынке

Модератор: Сергей Наумов, директор по маркетингу Russ Outdoor

Среди участников: "Пятерочка", "Самокат", Havas Media и другие

"Продукты и технологии в DOOH" - это одноименная дискуссия в обширной повестке OOH-саммита. Спикеры представят новые продукты и возможности, рассмотрят programmatic-платформы как новый способ баинга и ответят на вопросы, среди которых:

  • - Почему интернет-площадки поверили в DOOH?
  • - Почему агентства начали закупать programmatic DOOH?

Модератор: Марина Сурыгина, директор по цифровой стратегии и маркетингу Gallery

Среди участников: Mail.ru Group, Дизайнмастер, Sunlight Outdoor, DPMD Data

Нестандартные решения и креативные коммуникации стимулируют рост бизнеса. Национальный рекламный форум представит востребованные решения для рынка и бизнеса.

Детали деловой программы - на официальном сайте.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"