НРФ представит новые тренды медиакоммуникационного рынка

23 и 24 сентября спикеры юбилейного Национального рекламного форума обсудят стратегии, ресурсы и инструменты адаптации в постковидном мире. Деловая программа НРФ'5 представляет новые дискуссии и сессии по отраслям, ставшие уже традиционными.

Спонсорство - лучший друг бренда

Во время дискуссии эксперты расскажут о последних инновационных механиках и представят результаты кейсов разных товарных категорий. Одним из важных результатов работы сессии станет презентация результатов второго индустриального исследования по спонсорству, проведенного при поддержке АКАР. Главная задача опроса - понять, как меняются потребности рекламодателей, а также открыть новые возможности и скорректировать вектор развития сегмента спонсорства в целом.

Модераторы:

- Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса "Газпром-медиа"

- Алина Ефимова, заместитель генерального директора по продажам сейлз-хауса "Газпром-медиа"

Среди участников: сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, OMD Fuse, GroupM, Медиа-1, ВГТРК, Аэрофлот, Fuse Media Direction Group и другие

Коммуникация с аудиторией в кризисные моменты

Все бренды хотя бы раз за историю своего существования сталкиваются с кризисными ситуациями, которые важно решить оперативно и в моменте. Опыт пандемии и влияние нового общественного тренда - "культуры отмены" заставляет рекламодателей задумываться об особенностях взаимодействия со своей аудиторией. По инициативе Национальной премии бизнес-коммуникаций (НПБК), в программу НРФ включена сессия, посвященная антикризисным коммуникациям. Эксперты расскажут:

- Как бренду вести себя во внештатной ситуации?

- Как объяснить происходящее аудитории?

- Как остаться в позитивной повестке для своей аудитории?

Модератор: Петр Лидов, директор по коммуникациям медиа-группы "Россия сегодня"

Среди участников: Тинькофф, Балтика, Media Direction Group и другие

Как создавать продукты, которые экономят ресурсы малого бизнеса и помогают развивать дело

Эксперты Национального рекламного форума обсудят развитие рынка малого бизнеса в России в 2021 году. Спикеры панельной дискуссии расскажут:

- Зачем создают продукты для малого бизнеса (опыт финтеха, IT, e-commerce)?

- Как запустить продукт, который нужен малому бизнесу, и при этом выделиться среди конкурентов?

Модератор: Роман Чернин, руководитель сервисов для малого бизнеса, Яндекс

Среди участников: American Express, Авито, банк для предпринимателей и предприятий "Точка", "1С Битрикс", eLama, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Эксперты АКАР представят тренды спортивного маркетинга

Спортивные события привлекают широкую аудиторию, а здоровый образ жизни продолжает набирать обороты. Как пандемия повлияла на рекламодателей? Что предлагают медиаплощадки? Сессия по спортивному маркетингу станет практической площадкой для гостей НРФ"5:

- Эксперты проведут сравнение подходов: тотальное доминирование в премиум спорте или небольшие проекты с лояльной и узкой аудиторией?

- В программе сессии кейсы от крупных брендов, а также малобюджетные кампании, но с качественным результатом и перевыполненными KPI.

Модератор: Антон Ефимов, Digital-директор OMD OM Group, управляющий директор OMD OM FUSE, сопредседатель комитета АКАР по спортивному маркетингу

Среди участников: Тинькофф, Media Direction Sport, Восток-Медиа, Газпромнефть, Coca-Cola и другие

Развитие экосистемных компаний в рекламной отрасли

Во второй день НРФ'5 пройдет специальная сессия, которая представит трансформацию "Индекс 20" в рамках рекламного сегмента экосистемы Сбер.

Основные направления:

- Состав рекламного сегмента экосистемы Сбера

- Что есть сейчас из рекламного предложения и что будет в будущем

- Синергия данных, инвентаря, технологий

- Сейлз-хаус "Индекс 20" и СберAds как трансформирующая сила, которая реализовывает синергию

Модератор: Сергей Коренков, заместитель генерального директора по развитию бизнеса сейлз-хауса "Индекс 20"

Как помочь креативным индустриям работать и зарабатывать

По оценке экспертов, сегодня в рекламной индустрии столицы задействовано более 20 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а выручка превышает 800 млрд рублей. Отсутствие поддержки, в виде периодической компенсации за использование авторских прав, т.н. роялти, является препятствием к увеличению создания качественного контента. "Как помочь креативным индустриям работать и зарабатывать" - это сессия, которая станет важным драйвером для рекламной индустрии во взаимодействии со смежными отраслями.

Модератор: Александр Алексеев, Президент клуба Арт-директоров России (ADCR)

Среди подтвержденных спикеров:

- Андрей Железняков, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

- Анна Луканина, президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР)

- Ирина Мастусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России

Большая программа OOH-саммита

Открытая дискуссия "Вниз по маркетинговой воронке: как бренды используют наружную рекламу на разных этапах продвижения товаров и услуг" с участием представителей крупных брендов о том, как наружная реклама помогает продвигать покупателя по маркетинговой воронке.

Участники НРФ'5 узнают:

- Почему бренды выбирают канал наружной рекламы

- Как можно максимально эффективно использовать OOH-инвентарь на разных этапах продвижения товаров и услуг на рынке

Модератор: Сергей Наумов, директор по маркетингу Russ Outdoor

Среди участников: "Пятерочка", "Самокат", Havas Media и другие

"Продукты и технологии в DOOH" - это одноименная дискуссия в обширной повестке OOH-саммита. Спикеры представят новые продукты и возможности, рассмотрят programmatic-платформы как новый способ баинга и ответят на вопросы, среди которых:

- Почему интернет-площадки поверили в DOOH?

- Почему агентства начали закупать programmatic DOOH?

Модератор: Марина Сурыгина, директор по цифровой стратегии и маркетингу Gallery

Среди участников: Mail.ru Group, Дизайнмастер, Sunlight Outdoor, DPMD Data

Нестандартные решения и креативные коммуникации стимулируют рост бизнеса. Национальный рекламный форум представит востребованные решения для рынка и бизнеса.

Детали деловой программы - на официальном сайте.