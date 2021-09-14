Оформлением кредитов в банках начал заниматься искусственный интеллект

Крупнейшие российские банки, входящие в топ-10 по активам, уже выдают 100% кредитов с помощью технологий искусственного интеллекта, рассказали их представители "Российской газете". По данным аналитической компании SAS и аудитора KPMG, пандемия ускоряет внедрение машинного обучения в процессы кредитных организаций. По словам экспертов, искусственный интеллект может повысить качество проверки заемщиков, но есть и риски.

В Райффайзенбанке и Московском кредитном банке (МКБ) "Российской газете" рассказали, что процесс кредитования полностью построен на технологиях искусственного интеллекта: 100% ссуд выдается без участия человека.

По данным опроса SAS и KPMG, проведенного в 2021 году среди сотрудников финансовых институтов, более половины респондентов (57%) заявили, что внедрили искусственный интеллект в свои автоматизированные процессы или делают это. В МКБ уточнили, что автоматизированным путем оцениваются подтверждающие платежеспособность документы и данные, предоставляемые самим клиентом (в том числе через цифровые сервисы), внутренняя история взаимоотношений клиента и банка, внешние данные, а также сведения, получаемые из бюро кредитных историй.

Как ранее сообщала "РГ", применение технологий искусственного интеллекта в деятельности финорганизаций заложено в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной минфином, ЦБ, кредитными организациями, страховыми компаниями, брокерами, негосударственными пенсионными фондами.

Председатель правления Ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отметил, что банки в первую очередь внедряют технологии искусственного интеллекта в кредитование населения, где уровень автоматизированной обработки кредитных заявок без андеррайтинга (процедура оценки банком вероятности погашения или непогашения запрашиваемого кредита. - "РГ") пока в разы выше, чем по юрлицам и достигает 98-99%, банки оптимизируют свои скоринговые системы. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин обратил внимание на ряд рисков при использовании искусственного интеллекта: в роботов закладываются алгоритмы, которые занимаются самообучением, которые не контролируются его автором. По словам Емелина, чем больше информации вкладывается в робота, тем меньше уровень контроля за ним.