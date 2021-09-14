Оставленные в Кабуле собаки спасены и продолжают обучение в аэропорту

Например, президент американской гуманитарной организации American Human Робин Ганзерт заявила, что она "опустошена сообщениями, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет после себя храбрых американских военных служебных собак, которые будут подвергаться пыткам". Кому и зачем надо пытать собак, она не уточнила. Однако Пентагон заявил в начале сентября, что военные не бросали собак в Кабуле.
Как выяснилось, в аэропорту афганской столицы действительно осталось порядка 30 служебных собак, часть из них находилась в тренировочном центре в секторе аэропорта, контролируемом американцами, а часть - на территории афганской полиции. Агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на работающего в аэропорту в настоящее время сотрудника служб безопасности Хевада Азиза, что оставленные собаки были спасены, накормлены и сейчас продолжают обучение в аэропорту. Компания GAAC из ОАЭ, которая занимается с ноября 2020 года обеспечением безопасности в воздушной гавани Кабула, предполагает использовать доставшихся ей собак для поиска взрывчатки и наркотиков. Глава тренировочного центра Мохаммад Мурид в свою очередь заявил, что "мы тренируем, кормим собак, ухаживаем за ними".
В начале сентября из Кабула в Лондон доставили чартерным рейсом около 150 собак и кошек из ранее созданного в Афганистане убежища Nowzad Animals для собак, кошек и ослов. Основательница убежища Лорейн Эдвардс рассказала BBC, что ей удалось вывезти чартером 68 сотрудников организации, а также животных. При этом она специально подчеркнула, что собаки и кошки не занимали в самолете места, предназначенные для людей.