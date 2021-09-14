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14.09.2021 20:00
Рубрика: В мире

Оставленные в Кабуле собаки спасены и продолжают обучение в аэропорту

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
История со служебными собаками, оставленными в международном аэропорту Кабула во время спешной эвакуации войск международной коалиции из Афганистана в конце августа, наделала много шума. Некоторые организации по охране животных потребовали немедленно вывезти животных.

Например, президент американской гуманитарной организации American Human Робин Ганзерт заявила, что она "опустошена сообщениями, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет после себя храбрых американских военных служебных собак, которые будут подвергаться пыткам". Кому и зачем надо пытать собак, она не уточнила. Однако Пентагон заявил в начале сентября, что военные не бросали собак в Кабуле.

Фото: Lionel Le Dain/ twitter.com
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Как выяснилось, в аэропорту афганской столицы действительно осталось порядка 30 служебных собак, часть из них находилась в тренировочном центре в секторе аэропорта, контролируемом американцами, а часть - на территории афганской полиции. Агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на работающего в аэропорту в настоящее время сотрудника служб безопасности Хевада Азиза, что оставленные собаки были спасены, накормлены и сейчас продолжают обучение в аэропорту. Компания GAAC из ОАЭ, которая занимается с ноября 2020 года обеспечением безопасности в воздушной гавани Кабула, предполагает использовать доставшихся ей собак для поиска взрывчатки и наркотиков. Глава тренировочного центра Мохаммад Мурид в свою очередь заявил, что "мы тренируем, кормим собак, ухаживаем за ними".

В начале сентября из Кабула в Лондон доставили чартерным рейсом около 150 собак и кошек из ранее созданного в Афганистане убежища Nowzad Animals для собак, кошек и ослов. Основательница убежища Лорейн Эдвардс рассказала BBC, что ей удалось вывезти чартером 68 сотрудников организации, а также животных. При этом она специально подчеркнула, что собаки и кошки не занимали в самолете места, предназначенные для людей.

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