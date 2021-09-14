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14.09.2021 19:26
Рубрика: Общество

В Выборге открывается летняя историческая школа

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
В Выборге открывается Международная летняя историческая школа, организованная Российским историческим обществом (РИО). Для 150 иностранных студентов, которые учатся в России, это уникальная возможность встретиться с известными исследователями и задать им самые острые вопросы об общей с Россией истории. Чему их будут учить, "РГ" рассказал сопредседатель РИО, академик РАН Александр Чубарьян.
В Выборге соберутся 150 иностранных студентов почти из 50 стран. Фото: РИА Новости В Выборге соберутся 150 иностранных студентов почти из 50 стран. Фото: РИА Новости
В Выборге соберутся 150 иностранных студентов почти из 50 стран. Фото: РИА Новости

Александр Оганович, кто приехал и на каком языке с ними будут говорить?

Александр Чубарьян: 150 молодых людей почти из 50 стран. Все лекции по-русски.

Идея международных исторических школ принадлежит президенту России. Как часто их будут проводить?

Александр Чубарьян: Два раза в год. Это очень важное дело. Ни для кого не секрет, что есть очень разные точки зрения на нашу историю и на историю России. Поэтому так важно, чтобы молодое поколение знало историю страны, где учится.

Среди участников школы представители бывших союзных республик. Какими темами вы предполагаете заинтересовать их на лекциях?

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Александр Чубарьян: Обучение пройдет по нескольким тематическим направлениям. И первое - это империи в истории. Особый акцент сделаем на российской (к 300-летию провозглашения России империей). Эта тема, думаю, привлечет студентов стран СНГ и других республик, вышедших из СССР, поскольку там сейчас принято считать, что их страны в XIX веке были на положении колоний. Когда мы подбирали лекторов, пригласили самых крупных специалистов в этой теме.

Одна из самых сложных тем - это Великая Отечественная. Остроты ей придает тот факт, что в Европе мало в ней разбираются. К примеру, в недавней публикации Der Spiegel сказано, что в отличие от Холокоста блокада Ленинграда почти никому не известна в ФРГ. Среди участников школы много европейцев. О чем вы хотите им рассказать?

Александр Чубарьян: Студентов познакомят с проектом "Без срока давности"о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения СССР. Еще одна тема о войне, которая наверняка будет очень интересна молодым историкам, - тема Сопротивления и партизанского движения. Будут лекции, посвященные союзникам. И, конечно, об итогах войны и Нюрнбергском процессе.

В Выборг приехали пять студентов с Украины. Есть и польские слушатели. У них на родине свой, очень специфический взгляд на историю войны, на ее начало, на коллаборационизм. Вы готовы к дискуссиям?

Александр Чубарьян: Да, кроме лекций, будет интерактивная программа, семинары, "круглые столы" и дискуссии, и даже конкурс на право получения именной стипендии. Также запланирована проектная работа студентов, которую обсудят на встречах с профессорами. И, конечно, слушатели смогут задать вопросы и высказать свое мнение. Но для наших лекторов отвечать на острые вопросы дело привычное. Это историки, которые занимаются конкретно войной. Весь смысл обсуждения этой темы в рамках летней школы - спокойно и доказательно опровергнуть нападки, конечно, не отрицая фактов.

Фото: Александр Шалгин / пресс-служба РИО
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О том, чем Россия может гордиться без всяких "но" и дискуссий, расскажете?

Александр Чубарьян: Будет отдельная секция об истории культуры в широком контексте, в частности об искусстве и культуре России в период нового и новейшего времени. И наконец, еще одно направление школы - это научные прорывы XIX-XX веков. В год 60-летия первого полета человека в космос мы не могли оставить эту тему неохваченной.

Нам важно посмотреть, как пройдет эта школа, чтобы выработать алгоритм последующих.

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