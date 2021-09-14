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14.09.2021 19:19
Рубрика: В мире

Отсутствие ветров привело к росту стоимости электроэнергии в Европе

Текст: Дмитрий Кулемякин
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Рекордный рост цен на электроэнергию был зафиксирован в странах Европы. По данным Reuters, на минувшей неделе цена за мегаватт-час в Германии выросла до 97,25 евро, а во Франции достигла показателя в 100,4 евро. Аналитики полагают, что такая динамика сохранится до конца года.
Недостаточно сильные ветра в Северном море остановили ветряные станции в Британии и Германии. Фото: АР Недостаточно сильные ветра в Северном море остановили ветряные станции в Британии и Германии. Фото: АР
Недостаточно сильные ветра в Северном море остановили ветряные станции в Британии и Германии. Фото: АР

Одной из причин стали недостаточно сильные ветра в Северном море, которые "питают" ветряные электростанции в Великобритании, Германии и других странах. Газета Financial Times сообщает, что природный феномен, связанный с отсутствием сильного ветра, уникален и наблюдается впервые за последние 22 года. Это необычное явление привело к тому, что снизилось количество энергии, вырабатываемой ветряными электростанциями.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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По данным аналитиков компании ICIS Energy, в настоящее время генераторы, установленные в Германии, производят в среднем 5 гигаватт в день, тогда как предыдущие годы этот показатель превышал в день 10 гигаватт. Наряду с климатическим форс-мажором негативно на цены в Европе повлиял рост мировой экономики. Европейская промышленность восстановилась быстрее, чем ожидалось, что привело к сокращению запасов газа в хранилищах. В итоге нехватка газа и отсутствие ветра вынудили европейцев вновь обратить внимание на уголь, применение которого в последние годы сокращалось в связи с его неэкологичностью.

В мире Европа Экономика Отрасли Энергетика

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