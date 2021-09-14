Пентагон: США близки к созданию и внедрению оружия направленной энергии

Соединенные Штаты приблизились к разработке и внедрению оружия направленной энергии. Об этом в понедельник заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, отметив, что такое оружие обладает огромным потенциалом.

Генерал пояснил, что речь идет "просто об энергии в виде света", которое "экономически эффективным способом может уничтожать цели: будь то крылатая или баллистическая ракета", цитирует ТАСС. Хайтен считает, что оружие направленной энергии способно изменить нынешнюю ситуацию в военной сфере, когда создание и внедрение перехватчиков обходится гораздо дороже, чем ракеты противника.

Хайтен также подчеркнул, что Пентагону необходимо развивать и гиперзвуковое оружие.

Ранее Boeing и Агентство противоракетной обороны США отчитались об успешном испытании перехватчика системы GMD необычном режиме. После запуска трехступенчатая ракета-носитель отделила перехватчик после отработки второй ступени, что позволило поразить цель на меньшей дистанции. Это стало возможным благодаря обновлению программного обеспечения. "Оператор может выбирать между двух- и трехступенчатым режимом работы ракеты", пояснили в Boeing.