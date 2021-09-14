Белорусская вакцина от COVID-19 появится через два года

Уточненные сроки выпуска собственной вакцины от COVID-19 озвучил накануне министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич, заявив на международной конференции в белорусской столице, что она будет готова только к 2023 году.

"Мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству", - пояснил глава отраслевого ведомства, добавив, что "через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера", - цитирует министра пресс-служба Минздрава.

Комментируя темпы вакцинации от коронавируса в стране, Пиневич призвал население не откладывать эту процедуру. "Для этого достаточно вакцин как совместного российско-белорусского производства, так и китайского. Они охватывают весь спектр населения. На прошлой неделе появилась новая вакцина - "Спутник Лайт". Моя осознанная позиция как профессионала, управленца и человека - мы должны максимально вакцинироваться", - резюмировал Пиневич.