В мире
14.09.2021 10:10
Текст: Юрий Сизов

Белорусская вакцина от COVID-19 появится через два года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Павел Лисицын / РИА Новости

Уточненные сроки выпуска собственной вакцины от COVID-19 озвучил накануне министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич, заявив на международной конференции в белорусской столице, что она будет готова только к 2023 году.

Фото: istock
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"Мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству", - пояснил глава отраслевого ведомства, добавив, что "через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера", - цитирует министра пресс-служба Минздрава.

Комментируя темпы вакцинации от коронавируса в стране, Пиневич призвал население не откладывать эту процедуру. "Для этого достаточно вакцин как совместного российско-белорусского производства, так и китайского. Они охватывают весь спектр населения. На прошлой неделе появилась новая вакцина - "Спутник Лайт". Моя осознанная позиция как профессионала, управленца и человека - мы должны максимально вакцинироваться", - резюмировал Пиневич.

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