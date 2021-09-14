Почему Европе нужен даже очень дорогой газ из России

Цена газа в Европе побила очередной рекорд и превысила 800 долларов за тысячу кубометров. Несмотря на новости о завершении строительства "Северного потока-2", которые вроде должны были охладить страсти на рынке, газ за два дня подорожал на 70 долларов, и это явно не предел.

"Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства, но пока не пытается нарастить экспорт в Европу, хотя возможности для этого есть. И дело здесь не только в приоритете обеспечения газом российского рынка для компании. Неоднократно подчеркивалось, что наша страна может без ущерба для внутреннего потребления значительно увеличить добычу газа и его экспорт в Европу, благо для этого у России имеется самая богатая ресурсная база в мире. Высокие цены на газ в Европе не оказывают никакого негативного влияния на обеспечение газом населения нашей страны, а тарифы у нас регулируются государством. Более того, высокие цены на газ в Европе приносят бюджету дополнительные доходы, которые можно будет пустить на инфраструктурные проекты, в том числе на газификацию.

Россия не наращивает поставки в Европу, дожидаясь запуска "Северного потока-2". При сегодняшних ценах на газ и электроэнергию в странах ЕС даже самым ярым противникам газопровода говорить о его угрозе для энергетической безопасности Европы совсем не с руки. Особенно на фоне проблем, возникших с генерацией на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на которые делалась ставка в последнее время в большинстве стран ЕС. В 2021 году из-за неблагоприятных климатических условий выработка электроэнергии на ветре сократилась на 20%, а энергопотребление стало расти. Объемы солнечной генерации сохранились на прежнем уровне. Компенсировать потери и обеспечивать растущий спрос пришлось за счет традиционных видов генерации, в первую очередь газа, который в результате подорожал за год более чем в семь раз.

Это наглядно - на примере заоблачных тарифов на электричество - показало потребителям в Европе, что ВИЭ пока не могут считаться надежными. Их приходится дублировать резервными мощностями на традиционных источниках энергии. Иначе есть риск вернуться в темное прошлое с каминами и свечами.

Дать Евросоюзу нужные объемы газа может только Россия благодаря географической близости и уже построенным газопроводам. Идея о том, что его может заменить сжиженный природный газ (СПГ) из США или с Ближнего Востока, разбилась о действительность. В этом году из-за роста потребления газа в мире почти все свободные объемы СПГ были направлены на премиальный, по сравнению с европейским, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Но это не означает, что ВИЭ в Европе не будут дальше развиваться. Европа последовательно наращивает потребление возобновляемых источников энергии, и это создает риски не только для российского газа, а для газа как такового, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Несмотря на прогнозируемый рост спроса на электроэнергию в Европе, доля газа в структуре генерации будет сокращаться с 20% в 2020 году до 17% в 2030 году, считает эксперт.

Высокие цены на газ в Европе выгодны для российского бюджета

По ее мнению, начало поставок по "Северному потоку-2" успокоит европейский газовый рынок. Но только если грядущая зима не будет слишком суровой. Средняя за 2021 год спотовая цена газа в Европе составит порядка 450 долларов за тысячу кубометров, считает Белова.