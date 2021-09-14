Полицейские Лос-Анджелеса подали иск против принудительной вакцинации

Сотрудники полицейского управления Лос-Анджелеса (LAPD) подали иск в суд из-за требований о вакцинации от COVID-19, утверждая, что власти города и руководство полиции создали "враждебную рабочую среду" для непривитых, а принудительная вакцинация нарушает частную жизнь и гражданские права сотрудников.

Иск является одним из нескольких агрессивных вызовов требованиям вакцинации со стороны полицейских союзов и офицеров по всей Калифорнии, часть которых пригрозила массовым увольнением в ответ на новые правила. Это происходит из-за того, что сотрудники правоохранительных органов часто принципиально не вакцинируются. Мандат Лос-Анджелеса по вакцинации требует, чтобы городские служащие были вакцинированы до 20 октября, если у них нет определенных религиозных или медицинских исключений, отмечает Guardian.

Шесть сотрудников LAPD в минувшие выходные заявили в федеральной жалобе, что политика и ее реализация руководством управления нарушают их права на "физическую неприкосновенность" и представляют собой "принудительное лечение". В жалобе говорится, что чиновники пригрозили уволить тысячи офицеров, которые откажутся от укола.

Судебный процесс возник на фоне все более ожесточенных дебатов по поводу требований работодателей о вакцинации в Америке, которые обострились на прошлой неделе после того, как Джо Байден объявил, что правительство обязывает работодателей с более чем 100 сотрудниками требовать от работников вакцинации или еженедельного тестирования.

По распоряжению федерального правительства и местных властей в Калифорнии уже несколько месяцев действуют мандаты на вакцинацию работников государственного сектора, но в некоторых городах приняты более строгие требования - сотрудники должны быть вакцинированы и не могут проходить регулярное тестирование в качестве альтернативы.

В иске полицейских Лос-Анджелеса, который был подан против мэрии города, начальника полиции и нескольких других правительственных чиновников, утверждается, что еженедельное тестирование является "крайне назойливым". Офицеры утверждают, что им не было предоставлено достаточно времени для подачи заявления на освобождение от прививок после крайнего срока в понедельник. Они настаивают на том, что полиция должна иметь возможность предоставлять тесты на антитела, подтверждающие их иммунитет, учитывая высокий уровень инфицирования в отделении, утверждая, что маски и другие "не фармацевтические" меры позволяют не вакцинированным сотрудникам безопасно выполнять свою работу. Однако в последние месяцы в Калифорнии неоднократно фиксировались документальные свидетельства того, что офицеры не носили маски при исполнении служебных обязанностей, в том числе в помещениях и в непосредственной близости от арестованных гражданских лиц.

Представитель LAPD отказался комментировать иск в понедельник, но сказал, что по состоянию на 3 сентября 47 процентов сотрудников местной полиции были полностью вакцинированы, а 54 процента получили хотя бы одну дозу. Эти цифры значительно ниже, чем показатели среди населения в целом в округе Лос-Анджелес, где 76 процентов совершеннолетних жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. Пандемия коронавируса убила 10 сотрудников полиции Лос-Анджелеса, в том числе офицера, который умер в прошлом месяце во время вспышек дельта-варианта внутри департамента полиции.

В прошлом месяце расследование Guardian показало, что у сотрудников полиции и исправительных учреждений штата значительно ниже уровень вакцинации, чем в их окрестностях. С тех пор Калифорнийский дорожный патруль (CHP), крупнейшее полицейское агентство штата в США, поделился с изданием материалам, показывающими, что по состоянию на середину августа только 47 процентов его сотрудников были вакцинированы.

Лос-Анджелес - не единственный город Калифорнии, где профсоюзы правоохранительных органов борются с требованиями к вакцинам. В Сан-Хосе профсоюзы полиции и пожарных борются против введения вакцины, аналогичного политике Лос-Анджелеса, предупреждая, что это правило может привести к нехватке сотрудников. Профсоюз полиции Сан-Диего заявил на прошлой неделе, что его внутреннее исследование показало: 45 процентов сотрудников предпочли бы быть уволенными, чем выполнить требование о вакцинации, проводимое мэрией города.