Популярные исполнители спели любимый детский хит на 11 языках народов России

На канале YouTube Russia также можно посмотреть более 60 видео, посвященных языкам, музыке и сказкам народов России.

К слову, Россия стала первым государством, начавшим подготовку национального плана мероприятий к Международному десятилетию языков коренных народов, которое начнется в следующим году.

"В современном мире малые языки могут сохраняться, если будут жить не только в рамках традиционного хозяйства, но и в мультимедийной цифровой среде. Хорошо, что есть такие проекты, как этот - они показывают, что можно соединить культурную традицию и новые тренды. Проект "Вместе на своём" - хорошая преамбула к Десятилетию коренных языков, объявленному Организацией объединенных наций", - подчеркнул Андрей Кибрик, директор ИЯз РАН, совместно с которым создан проект.

Справка "РГ"

В 2019 году ООН объявила период 2022-2032 годов Международным десятилетием языков коренных народов. Лос-Пиносская декларация UNESCO подчеркнула социальную значимость распространения региональной культуры и указала на особый потенциал цифровых платформ, таких как YouTube, в поддержке использования и сохранения языков.

Для тех, кто захочет узнать больше о культурном многообразии страны, на канале собраны лекции, а также подборки из музыкальных произведений и сказок на языках регионов России.

Например, "Поем на своем" - подборка музыкальных композиций на языках регионов России разных жанров, от фольклорных мотивов до современных направлений.

"Научно о своем" - список лекций для тех, кто хочет знать, как звучат и где распространены различные языки народов России, как история влияет на изменения в языке.

"Сказки на своем" - 13 сказок из разных уголков страны на языках народов России.