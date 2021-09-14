Правительство запустило новую меру поддержки для бизнеса

Правительство запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств, который даст малому и среднему бизнесу новые возможности для получения заемного финансирования. Поручительства будут выдаваться Корпорацией МСП.

Механизм станет дополнительной мерой государственной поддержки, реализуемой в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер, председатель Совета директоров Корпорации МСП Андрей Белоусов.

"С помощью поручительств те компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, теперь смогут получить доступ к заемному капиталу", - рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

Планируется, что к 2024 году поддержку в рамках нового инструмента смогут получить не менее 35 тысяч предприятий. Общая сумма привлеченных инвестиций может составить более 600 млрд рублей.

"Зонтичный" механизм не только даст возможность получить заемные средства целому сегменту предпринимателей, но и позволит снизить конечные процентные ставки по привлеченному финансированию. При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет получить его мгновенно в "одном" окне банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками цифровизирован.

Еще одним важным нововведением является то, что комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель. Так, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, с низким риском - получить кредитные средства в среднем ниже на 1-2%.

"Если мы посмотрим на тех предпринимателей, кто взял кредит, 92% из них имели запрос на сумму до 30 млн руб., а каждый второй отказ банка связан с тем, что нет залога. Мы работаем с тремя группами бизнеса по уровню риска. Первая группа - это компании с высоким риском, по мнению банков. Это, как правило, неторговые компании. У нас в рамках пилота таких должны быть 20-25% в портфеле каждого банка, в зависимости от того, какие у них риск-метрики. Вторая - это заемщики со средним уровнем риска. За счет того, что у них высвобождаются залоги под наши гарантии, банки увеличивают им лимит. Ставка в любом случае для нас - отдельный пункт, потому что она не должна быть высокой. Третья группа - это заемщики, которые и так получили бы кредит, но за счет нашего поручительства банки будут снижать процентную ставку", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.